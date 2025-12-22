< sekcia Slovensko
Šipoš: Situácia pri hlasovaní o novele ústavy nás urobila pevnejšími
Krajčí podľa neho preukázal po hlasovaní sebareflexiu.
Autor TASR
Bratislava 22. decembra (TASR) - Situácia súvisiaca s hlasovaním v parlamente o vládnej novele ústavy urobila opozičné Hnutie Slovensko pevnejším. Uviedol to šéf poslaneckého klubu Slovensko - Za ľudí Michal Šipoš v koncoročnom rozhovore pre TASR. Rozhodnutie o vylúčení Rastislava Krátkeho a ponechaní Mareka Krajčího, ktorí obaja podporili úpravu, aj keď vopred deklarovali, že tak neurobia, sa podľa neho na predsedníctve hnutia a v rámci klubu poctivo odkomunikovalo. Vysvetlil, že rozdielny postoj k nim zvolili preto, že obaja mali k situácii rozdielny prístup.
„Sme ľudia. Každý robí chyby. Každý je pod obrovským tlakom, najmä v týchto ťažkých situáciách. Potom je však rozhodujúce to, ako ten človek na to zareaguje, či si povie, že sa nič nestalo, ideme ďalej a všetko je pohoda, alebo si chybu uvedomí, chce to úprimne nejakým spôsobom oľutovať a získať dôveru naspäť,“ poznamenal Šipoš pre TASR.
Krajčí podľa neho preukázal po hlasovaní sebareflexiu. „Vzťahy s ním možne ešte nie sú na 100 percent také, aké boli pred tým, ale M. Krajčí má do volieb určite čas na to, aby dôveru získal opäť. Myslím si, že sa snaží robiť všetko pre to, aby bol naďalej pevnou súčasťou, jadrom nášho hnutia,“ doplnil. Postoj Krátkeho po hlasovaní ho však prekvapil. „V prvej fáze to oľutoval, no tie následné reakcie boli také, že on si myslí, že to je všetko okej a nič sa v podstate nestalo, tak sme si to potom vyhodnotili, že keď nepochopil, ako hlboko nás to zasiahlo, tak tá dôvera tam nemôže byť,“ argumentoval.
Šipoš si však myslí, že „rany trochu zacelí čas“. Možný vstup Krátkeho do poslaneckého klubu KDH, o ktorom sa vedú diskusie, by mu neprekážal. Považoval by ho za logické vyústenie. Hnutiu Slovensko by to podľa neho neuškodilo a potešil by sa, ak by to pomohlo KDH. Informoval, že KDH tlmočili, že by im nevadilo, ak by k sebe vzali Krátkeho či Richarda Vašečku, ktorý taktiež z klubu po hlasovaní o novele ústavy odišiel.
Situácia po hlasovaní o zmene ústavy bola podľa jeho slov náročná. Mrzí ho, že opozičné strany odsúdili celé Hnutie Slovensko pre individuálne konanie niektorých poslancov. „Hrozilo, že nám percentá môžu prepadnúť pod päť percent a že by nás voliči nejakým spôsobom zavrhli, lebo ten tlak zo strany PS, SaS a Demokratov bol obrovský,“ dodal.
Vládnu novelu ústavy Národná rada SR schválila koncom septembra. Prešla 90 hlasmi. Z Hnutia Slovensko za ňu zahlasovali Krajčí aj Krátky, hoci obaja vopred deklarovali, že ju nepodporia. Hnutie Slovensko po tomto Krátkeho vylúčilo z hnutia aj klubu. Argumentovalo, že poslanec nepreukázal žiadnu mieru zodpovednosti, snahu o ospravedlnenie či sebareflexiu. Z klubu po hlasovaní odišiel aj Vašečka. Jeho podpora úpravy bola vopred známa, no nesúhlasil s postupom Hnutia Slovensko pri vylúčení Krátkeho.
