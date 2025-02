Šipoš: Vyčleňovať hnutie Slovensko zo spolupráce je nezodpovedné

Bratislava 16. februára (TASR) - Vyčleňovať hnutie Slovensko z povolebnej spolupráce je zo strany PS veľmi nezodpovedné a detinské. Predseda poslaneckého klubu hnutia Slovensko Michal Šipoš to uviedol v nedeľu v súvislosti s výrokmi podpredsedov PS Simony Petrík a Ivana Štefunka.



"Práve v tejto dobe, keď ľudia mrznú na námestiach a volajú po spájaní opozície, aby postavili alternatívu tejto vláde, je nezmyselné, keď PS vyčleňuje zo spolupráce hnutie Slovensko," vyhlásil Šipoš. Za nerešpektovanie vôle ľudí, ktorí protestujú proti súčasnej vláde, považuje i to, že PS jednoznačne nevylučuje zo spolupráce Hlas-SD. Poukazuje pritom na to, že Hlas má nespochybniteľný podiel na krokoch koalície.



Šipoš reagoval na slová podpredsedov v nedeľných diskusných reláciách. Simona Petrík vylúčila hnutie Slovensko Igora Matoviča z možnej povolebnej spolupráce v diskusnej relácii TA 3 V politike. Štefunko v diskusii STVR o 5 minút 12 uviedol, že líder hnutia Slovensko Igor Matovič sa svojím správaním z povolebnej spolupráce vylučuje sám. Jeho osobu a hnutie Slovensko vníma ako dve kategórie. "Hnutie Slovensko si musí urobiť poriadok u seba doma," dodal.



Šipoš sa na popoludňajšom brífingu vyjadril aj k chystaným zmenám vo vláde, nepochybuje, že ide o obyčajné "politické kupčenie". Nevylúčil, že hnutie podá v tejto súvislosti trestné oznámenie. "Uvidíme, čo napokon z tých dohôd vzíde, ale využijeme všetky nástroje, ktoré máme," dodal.