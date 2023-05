Šipoš:Oslovujeme ľudí na kandidátku, o miestach rozhodne predsedníctvo

Bratislava 13. mája (TASR) - Hnutie OĽANO priebežne oslovuje ľudí, ktorí by mohli byť na jeho volebnej kandidátnej listine. Pre TASR to uviedol predseda poslaneckého klubu hnutia Michal Šipoš. Dodal, že rokovania o možnej spolupráci majú otvorené s viacerými stranami.



"Finálne rozhodnutie bude na rozhodnutí predsedníctva," povedal Šipoš v súvislosti s kandidátkou do volieb. Predpokladá, že najskôr si spravia zoznam záujemcov a následne pristúpia k zostaveniu kandidátky. Podčiarkol, že o jednotlivých miestach by malo rozhodnúť predsedníctvo.



Rokovania má hnutie podľa jeho slov otvorené so stranami Nova či Kresťanská únia. "Bavíme sa aj so stranou Za ľudí," dodal. Prípadnú dohodu oznámia, keď bude finálna. Nechcel dopredu komentovať jednotlivé rokovania. Hnutie je podľa jeho slov otvorené diskusii aj s mimoparlamentnými stranami, ktoré majú záujem a prechovávajú rovnaké hodnoty a nastavenie.



Líder hnutia Igor Matovič už potvrdil, že ostane na poslednom mieste kandidátnej listiny. Prvých desať miest by mali obsadiť nové osobnosti, od čísla 11 majú nasledovať poslanci a politici z hnutia.