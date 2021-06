TASR a AFP upozorňujú na hoax

Bratislava 28. júna (TASR) - Snímku, podľa ktorej mali Bratislavu napadnúť 4. júna 2021 americké jednotky, zdieľalo na Facebooku viac ako 1300 používateľov. Podľa textu z príspevku ochránil slovenské územie pred okupáciou americkými jednotkami jeho autor tým, že sa pripodobnil k mužovi z fotografie Ladislava Bielika, ktorá vznikla počas invázie Československej socialistickej republiky (ČSSR) vojskami Varšavskej zmluvy v auguste 1968. V Bratislave sa však 4. júna 2021 nič zvláštne neudialo. Snímka je zrejmá fotomontáž, uviedli pre AFP ministerstvo obrany a aj mestská časť Bratislava-Staré Mesto. TASR na dezinformácie upozorňuje v spolupráci s tlačovou agentúrou AFP.



Autor v príspevku tvrdil, že v piatok 4. júna 2021 dostali stop americké tanky a sfanatizovaní americkí vojaci na Šafárikovom námestí v Bratislave, presne tak, ako v roku 1968 ruské vojsko. Súčasťou príspevku je fotomontáž, ktorá vznikla spojením pôvodnej fotografie s postavou muža stojaceho na ceste pred budovou Právnickej fakulty UK na Šafárikovom námestí v Bratislave a pridaním vizuálnych prvkov z amerického tanku M1 Abrams, vozidla Humvee a postáv dvoch vojakov v grafickom editore.



Fotomontáž z príspevku nápadne pripomína ikonickú fotografiu Ladislava Bielika, ktorý zachytil atmosféru Bratislavy v auguste 1968 krátko po invázii vojsk Varšavskej zmluvy. Na Bielikovej fotografii s názvom "Muž s odhalenou hruďou pred okupačným tankom" vidno podobnú kompozíciu ako na fotomontáži. Autor fotomontáže sa štylizuje do úlohy muža, ktorý sa v auguste 1968 postavil pred tank okupačných vojsk.



AFP nedohľadala žiadnu relevantnú správu o tom, že by sa na Šafárikovom námestí 4. júna 2021 v Bratislave pohybovali americké jednotky či vojenská technika. Hovorca bratislavského Starého Mesta Matej Števove pre AFP uviedol: "Samozrejme ide o fotomontáž. Žiadna vojenská technika dňa 4. júna 2021 na území Starého Mesta nebola."



Aj hovorkyňa ministerstva obrany Martina Kovaľ Kakaščíková pre AFP povedala, že už na prvý pohľad - a to aj bez špeciálneho skúmania - je pozorovateľné, že ide o fotomontáž.



V uvedenom termíne sa na Šafárikovom námestí v Bratislave samozrejme nevyskytovala nijaká slovenská ani zahraničná vojenská technika. Podľa ministerstva ide o ďalší prípad dezinformácie tendenčne namierenej voči spojencom Slovenska združených v NATO.