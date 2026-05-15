< sekcia Slovensko
SIS: Atentát na premiéra bol najzávažnejším bezpečnostným incidentom
V piatok uplynuli dva roky od atentátu na premiéra po výjazdovom rokovaní vlády v Handlovej. Premiéra vtedy vážne postrelil útočník Juraj Cintula.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 15. mája (TASR) - Atentát na predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD) v roku 2024 bol najzávažnejší bezpečnostný incident, ktorý sa v Slovenskej republike stal. V deň druhého výročia incidentu to vo vyhlásení skonštatovala Slovenská informačná služba (SIS).
Zdôraznila, že atentát na legitímne zvoleného predstaviteľa vlády je v demokratickej spoločnosti neprípustný a neakceptovateľný. Riaditeľ SIS Pavol Gašpar upozornil zároveň na to, že po dvoch rokoch od atentátu sa problém s politicky motivovaným extrémizmom ešte viac zvýraznil. „SIS sa v tejto súvislosti zamerala na problematiku násilného aktivizmu, ktorý je motivovaný nenávisťou a intoleranciou k ideologickým či politickým oponentom,“ priblížil Gašpar.
Poukázal tiež na to, že obsah šírených naratívov, najmä v online prostredí, často nemá reálny základ, masové zdieľanie dezinformácií i ich prípadná medializácia však prispievajú k polarizácii a prehlbovaniu napätia v spoločnosti. „O obsahoch nenávistných prejavov, vyhrážok či hrozieb priebežne informujeme zákonných príjemcov,“ dodal riaditeľ SIS.
V piatok uplynuli dva roky od atentátu na premiéra po výjazdovom rokovaní vlády v Handlovej. Premiéra vtedy vážne postrelil útočník Juraj Cintula. Na konci apríla 2026 potvrdil Najvyšší súd SR páchateľovi trest väzenia na 21 rokov i to, že svojím konaním spáchal skutok v úmysle poškodiť ústavné zriadenie štátu.
Zdôraznila, že atentát na legitímne zvoleného predstaviteľa vlády je v demokratickej spoločnosti neprípustný a neakceptovateľný. Riaditeľ SIS Pavol Gašpar upozornil zároveň na to, že po dvoch rokoch od atentátu sa problém s politicky motivovaným extrémizmom ešte viac zvýraznil. „SIS sa v tejto súvislosti zamerala na problematiku násilného aktivizmu, ktorý je motivovaný nenávisťou a intoleranciou k ideologickým či politickým oponentom,“ priblížil Gašpar.
Poukázal tiež na to, že obsah šírených naratívov, najmä v online prostredí, často nemá reálny základ, masové zdieľanie dezinformácií i ich prípadná medializácia však prispievajú k polarizácii a prehlbovaniu napätia v spoločnosti. „O obsahoch nenávistných prejavov, vyhrážok či hrozieb priebežne informujeme zákonných príjemcov,“ dodal riaditeľ SIS.
V piatok uplynuli dva roky od atentátu na premiéra po výjazdovom rokovaní vlády v Handlovej. Premiéra vtedy vážne postrelil útočník Juraj Cintula. Na konci apríla 2026 potvrdil Najvyšší súd SR páchateľovi trest väzenia na 21 rokov i to, že svojím konaním spáchal skutok v úmysle poškodiť ústavné zriadenie štátu.