SIS: Bezpečnostná situácia na Slovensku je stabilná

Potenciál teroristickej hrozby na území SR bol determinovaný predovšetkým bezpečnostnou situáciou v tých členských krajinách Európskej únie (EÚ), ktoré sú terorizmom najpostihnutejšie.

Bratislava 28. júna (TASR) - Slovenská informačná služba (SIS) zhodnotila bezpečnostnú situáciu v SR v roku 2018 z pohľadu potenciálnych teroristických hrozieb ako stabilnú. Uvádza sa to v odtajnenej časti Správy o činnosti SIS za minulý rok, ktorá bola v piatok zverejnená na oficiálnej internetovej stránke spravodajskej služby.



"Služba v hodnotenom období nezaznamenala spravodajské poznatky o riziku bezprostredného teroristického útoku voči SR ani o plánovaní alebo realizácii teroristického útoku na území SR alebo o konkrétnej teroristickej hrozbe voči občanom a záujmom SR v zahraničí," uvádza sa na internetovej stránke SIS v sekcii Pre vás.



Potenciál teroristickej hrozby na území SR bol determinovaný predovšetkým bezpečnostnou situáciou v tých členských krajinách Európskej únie (EÚ), ktoré sú terorizmom najpostihnutejšie. V roku 2018 nedošlo v Európe k realizácii teroristického útoku veľkého rozsahu a zároveň došlo oproti predchádzajúcemu roku k zníženiu počtu úspešne realizovaných menších individuálnych teroristických útokov, a to aj vďaka zmareniu viacerých útokov inšpirovaných propagandou džihádistickej organizácie Daesh, uvádza sa ďalej v odtajnenej časti Správy o činnosti SIS.



SIS vzhľadom na uvedené informácie prioritne zamerala spravodajskú pozornosť na prítomnosť organizácie Daesh v európskom priestore a informovala externých príjemcov zo zákona o ňou realizovaných aktivitách, o jej kapacitách a o možných teroristických hrozbách tejto organizácie vo virtuálnom priestore.



Príjemcom zo zákona poskytla aj informácie o novom trende využitia sofistikovaného modu operandi s použitím chemických a biologických toxínov, zaznamenaného pri zmarených útokoch, ako aj o závažnosti fenoménu radikalizácie vo väzniciach a o jeho vplyve na bezpečnostné prostredie v Európe v budúcnosti. Slovenská tajná služba poukázala na to, že stále nepominula teroristická hrozba ani zo strany ďalšieho významného aktéra na globálnej džihádistickej scéne – jadra al-Káidy a jeho odnoží a spriaznených skupín.



SIS zároveň upozornila externých príjemcov zo zákona na vyššiu pravdepodobnosť teroristických/bezpečnostných incidentov počas významných masových športových podujatí medzinárodného charakteru, ktoré predstavovali atraktívny potenciálny cieľ teroristov.



"Moslimská komunita v SR sa vo všeobecnosti v hodnotenom období naďalej prejavovala umiernene. Virtuálne aktivity stúpencov islamu žijúcich v SR boli zamerané najmä na zverejňovanie prípadov náboženskej nenávisti v spoločnosti a verbálnej agresie voči utečencom, moslimom a symbolom islamského náboženstva. Na udalosti týkajúce sa teroristických útokov s islamistickým pozadím moslimská komunita v SR verejne nereagovala a nebolo zaznamenané ani otvorené šírenie džihádistického obsahu alebo zverejňovanie sympatií k džihádistickým organizáciám. Napriek tomu boli aktivity niekoľkých jednotlivcov na sociálnych sieťach identifikované ako potenciálne rizikové," píše sa ďalej v odtajnenej kapitole správy.