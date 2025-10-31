< sekcia Slovensko
SIS chce vytvoriť pracovisko na činnosť v kyberpriestore
Okrem toho by chcela špecializovať už existujúce odborné pracoviská.
Autor TASR
Bratislava 31. októbra (TASR) - Slovenská informačná služba (SIS) by chcela vytvoriť nové špecializované pracovisko na operatívne a analytické činnosti v kybernetickom priestore. Vyplýva to zo zverejnenej Stratégie rozvoja SIS 2025 - 2032. Okrem toho by chcela špecializovať už existujúce odborné pracoviská.
„Predpokladom pre napĺňanie cieľov v oblasti kybernetického spravodajstva je vytvorenie jednotného pracoviska, ktoré dokáže poskytnúť všetkým príslušníkom analytických a operatívnych útvarov technickú podporu a metodické usmernenia pri navigácii, vyhľadávaní, získavaní, agregácii a analýze informácií dostupných v kybernetickom priestore,“ uviedla SIS v dokumente.
Okrem špecializácie pracovísk chce tajná služba rozvíjať aj spravodajské služby v súvislosti s politickým extrémizmom či militantným akceleracionizmom. „Identifikácia rizík a varovných signálov umožní včasnú reakciu na potenciálne hrozby. Spolupráca s príslušnými inštitúciami prispeje k posilneniu bezpečnostných mechanizmov štátu, čím sa zvýši schopnosť predchádzať a potláčať radikalizačné tendencie,“ píše sa v materiáli. Služba by sa chcela rozvíjať i v monitorovaní organizovaného zločinu a kriminality.
