SIS chce vytvoriť systém motivácie svojich príslušníkov
Služba by sa tiež chcela zamerať na rozvoj výcviku príslušníkov.
Autor TASR
Bratislava 20. októbra (TASR) - Slovenská informačná služba (SIS) chce vytvoriť efektívny systém motivácie svojich príslušníkov. Jeho súčasťou by mali byť aj pravidlá kariérneho postupu. Zároveň chce vytvoriť podmienky na výchovu nových špecialistov. Mladých ľudí plánuje zapojiť už počas školy. Vyplýva to zo Stratégie rozvoja SIS 2025 - 2032.
„Vytvorenie špecifických stredoškolských pozícií (prevažne elektrotechnického zamerania) s možnosťou vysokoškolského štúdia popri výkone štátnej služby a potenciálom kariérneho rastu pre výchovu spravodajských dôstojníkov – špecialistov,“ napísala tajná služba v stratégii.
Služba by sa tiež chcela zamerať na rozvoj výcviku príslušníkov. Zaviesť by chcela pravidelnú aktualizáciu procesov. Cieľom má byť pripraviť jej zamestnancov na efektívne využitie najmodernejších postupov a technológií. Okrem toho plánuje SIS pripraviť aj nový projekt vzdelávania zmeraný na zvyšovanie odbornej spôsobilosti príslušníkov služby.
„S prudko sa rozvíjajúcim segmentom informačných technológií, rozmachom umelej inteligencie a v neposlednom rade s narastajúcim rozsahom a kvantitou kybernetických útokov, je dôležité pravidelné externé vzdelávanie príslušníkov v špecializovaných centrách,“ odôvodnila SIS tento strednodobý cieľ.
Pre svojich zamestnancov chce tajná služba zriadiť aj špecializované psychologické pracovisko či certifikované psychologické pracovisko. Prvé z nich by malo byť zamerané na pracovnú a organizačnú psychológiu. Certifikované pracovisko by sa mohlo venovať dopravnej psychológii. „Zavedenie pracovnej psychológie, kariérneho poradenstva, asistencie pri zmene pracovného nasadenia (takzvaný syndróm vyhorenia), pri partnerskej kríze, rodinných problémoch a ťažkých životných situáciách,“ napísala služba v stratégii.
