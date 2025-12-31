< sekcia Slovensko
SIS eviduje tento rok nárast vplyvových kampaní v kybernetickej doméne
Autor TASR
Bratislava 31. decembra (TASR) - Slovenská informačná služba (SIS), ako aj iné bezpečnostné zložky, zaznamenala v roku 2025 výrazný nárast vplyvových kampaní v kybernetickej doméne. TASR o tom informovala hovorkyňa SIS Natália Holubová. Cieľom vplyvových kampaní bolo podľa nej zvýšiť pocit neistoty a ohrozenia u občanov Slovenskej republiky a narušiť ich dôveru v štátne inštitúcie.
„Výhražné anonymné emaily, ktoré boli adresované predovšetkým vzdelávacím inštitúciám, štátnym aj súkromným organizáciám, sa vyskytli vo viacerých európskych štátoch a Slovensko nebolo jedinou krajinou vystavenou predmetnému fenoménu,“ priblížila hovorkyňa.
V roku 2025 zároveň podľa nej prišlo k výraznejšej politickej radikalizácii a extrémizmu, nárastu nenávistných prejavov najmä v online priestore aj ako dôsledok atentátu na súčasného predsedu vlády z roku 2024. „SIS na platforme Národného bezpečnostného analytického centra preto pripravuje v rámci boja proti hybridným hrozbám a nenávistným prejavom metodiku, ktorou by bezpečnostné zložky vedeli efektívnejšie vyhodnotiť potenciálne bezpečnostné riziká a radikalizačný obsah v mediálnom a vo virtuálnom prostredí,“ avizovala Holubová.
Zároveň zhodnotila, že SIS sa aktívne podieľala na rozvoji medzinárodnej spravodajskej spolupráce a prispela do množstva analytických a strategických hodnotení. Utužovanie vzťahov s partnerskými službami na úrovni riaditeľov bolo podľa Holubovej pretavené do množstva pracovných ciest, stretnutí či pozvaní. Podotkla, že na rokovaniach riaditeľov boli dohodnuté témy a formy spolupráce s partnerskými službami.
Ako pripomenula, vplyvové operácie cudzích mocností sú súčasťou spravodajského záujmu SIS. „Tejto problematike sa služba intenzívne venovala aj v roku 2025,“ doplnila.
SIS sa podľa hovorkyne prispôsobila novým možnostiam aj v internom prostredí. „Spracovala novú Stratégiu rozvoja Slovenskej informačnej služby na roky 2025 až 2032, v ktorej si stanovila priority napredovania a konkrétnych riešení v personálnej, spravodajskej a technickej oblasti,“ uviedla.
Poukázala takisto na to, že odhaľovanie nových hrozieb je pri rýchlom technologickom rozvoji čoraz náročnejšie. „V budúcom roku sa SIS o to viac zameria na posilnenie a modernizáciu, ktorou chce udržať krok s rozvojom technológií a držať sa svojho hesla - Vyhne sa nebezpečenstvu, kto bdie, aj keď je bezpečný,“ dodala hovorkyňa.
