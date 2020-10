Jednou z priorít SIS bolo odhaľovanie príjmov z trestnej činnosti

Bratislava 4. októbra (TASR) - V súvislosti s ekonomickou trestnou činnosťou zločineckých skupín sa v minulom roku Slovenská informačná služba zamerala najmä na podvody s nadmernými odpočtami dane z pridanej hodnoty, s krátením daní z príjmu a so spotrebnými daňami. Uvádza to SIS v správe o činnosti za rok 2019 v kapitole Bezpečnostná oblasť-boj proti organizovanému zločinu.



"SIS taktiež informovala príjemcov zo zákona o trestne stíhanom podnikateľovi, obvinenom zo závažnej ekonomickej trestnej činnosti a z objednávok vrážd, ktoré sa týkali jeho nelegálnych aktivít, jeho spolupracovníkov, kontaktov na predstaviteľov štátnych inštitúcií a hrubého nátlaku na rôznych podnikateľov," uvádza slovenská tajná služba.



Jednou z priorít spravodajskej služby bolo odhaľovanie legalizácie príjmov z trestnej činnosti. "SIS zistila, že došlo k nárastu podvodov s tabakovými výrobkami a s ďalšími tovarmi, ktoré sú na územie SR pašované cez slovensko-ukrajinskú štátnu hranicu slovensko-ukrajinskými pašeráckymi skupinami, alebo sú na územie SR nelegálne dovážané z Ukrajiny cez niektoré iné členské štáty EÚ. Nezdanené tabakové výrobky s falošným označením výrobcu boli v hodnotenom období vyrábané aj na území SR. Pašované alebo nelegálne vyrobené nezdanené tabakové výrobky boli distribuované na území SR, alebo boli ďalej prevážané do tých štátov EÚ, v ktorých sú tabakové výrobky zaťažené vyššou spotrebnou daňou," píše sa v správe.



SIS monitorovala aj balkánske, rusko-jazyčné, vietnamské, turecké a ďalšie nadnárodné organizované zločinecké skupiny, ktorých aktivity zasahujú Slovensko.



"Na západnom Balkáne prebieha už od roku 2014 násilný konflikt medzi konkurenčnými čiernohorsko-srbskými zločineckými klanmi, v ktorom bolo zavraždených niekoľko desiatok osôb, pričom viaceré vraždy sa uskutočnili v štátoch EÚ. SIS upozornila príjemcov zo zákona, že tieto klany sú prepojené na viaceré osoby žijúce v SR a hrozí, že násilie medzi členmi balkánskeho organizovaného zločinu sa môže prejaviť aj na našom území," upozorňuje SIS.



V tejto kapitole správy sa uvádza, že SR nie je cieľovou krajinou dodávok drog, ale vo väčšine prípadov len tranzitnou trasou pre ich prevoz do krajín západnej Európy. "Tradičné typy drog vyrábané na prírodnej báze sú na Slovensku postupne vytláčané lacnejšími syntetickými drogami, veľmi často domáceho pôvodu," píše SIS.



Upozorňuje, že zahraničné zločinecké skupiny sa snažia využívať podnikateľské aktivity slovenských občanov a slovenské spoločnosti vo vlastníctve cudzincov žijúcich na Slovensku na páchanie ekonomickej trestnej činnosti a na legalizáciu príjmov z trestnej činnosti. Na páchanie cezhraničnej trestnej činnosti, najmä na prepravu drog, boli často zneužívané dopravné spoločnosti.