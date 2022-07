SIS monitorovala vlani aj obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu

Bratislava 2. júla (TASR) - Slovenská informačná služba (SIS) sa v oblasti kontroly exportu a nakladania s citlivými tovarmi v roku 2021 prioritne venovala získavaniu informácií týkajúcich sa obchodovania s výrobkami obranného priemyslu (VOP) či exportov tovarov, ktoré by mohli byť zneužité pri vývoji a výrobe zbraní hromadného ničenia, a problematiky zbraní kategórie D. Vyplýva to z neutajovanej verzie Správy o činnosti SIS za rok 2021.



Služba zaznamenala na Slovensku viacero aktivít smerujúcich k podpore ruského obranného priemyslu. Ako problematické vyhodnotila aj niektoré prípady obchodovania s položkami s dvojakým použitím a kontrolovanými tovarmi.



SIS sa sústredila na monitorovanie transferov a exportov VOP do zahraničia a na ich bezpečné uskladnenie v priestoroch slovenských spoločností. "Predmetom spravodajského monitorovania boli viaceré obchody, v súvislosti s ktorými bolo potrebné preveriť koncového používateľa tovaru, ako aj jeho využitie," píše sa v správe. Preverovali tiež dodržiavanie antireexportnej doložky, ktorú si na VOP uplatnil dodávateľ. Vo viacerých prípadoch zistili, že licencovaný tovar sa predával medzi viacerými slovenskými subjektmi a následne bol bez súhlasu krajiny dodávateľa po častiach transferovaný do inej členskej krajiny EÚ, pravdepodobne s cieľovou destináciou mimo EÚ.



SIS sa podieľala na previerkach bezpečnostnej spoľahlivosti subjektov, ktoré v SR disponujú povolením na obchodovanie s VOP, respektíve si podali žiadosť o jeho vydanie. "Príjemcom zo zákona tak boli odstúpené informácie, ktoré poukazovali na rizikovosť niektorých subjektov. Predmetom spravodajského záujmu boli aj slovenské fyzické osoby, ktoré sa pravdepodobne angažovali v obchodoch s VOP, ale predmetné aktivity realizovali bez príslušného povolenia a v iných štátoch," informuje služba vo výročnej správe.