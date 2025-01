SIS nebude komentovať kybernetický útok na kataster, ide o živý prípad

Bratislava 10. januára (TASR) - Slovenská informačná služba (SIS) nebude v tejto chvíli nijako komentovať prípad kybernetického útoku na kataster, keďže ide o živý prípad. Pre TASR to uviedla hovorkyňa SIS Katarína Némová.



Kybernetický útok, ktorý zasiahol Úrad geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK) SR, označili za najväčší v histórii Slovenska. Rozsiahly kyberútok zo zahraničia zasiahol informačný systém úradu, ktorý využívajú katastrálne odbory okresných úradov. Pracoviská katastrálnych odborov preto preventívne dočasne zatvorili. Predseda ÚGKK SR Juraj Celler vo štvrtok (9. 1.) vyhlásil, že k zásahom do databázy katastra nedochádza, nemenia sa vlastníci ani vlastnícke vzťahy.



Prípadom podozrenia z neoprávneného zásahu do počítačového systému katastra nehnuteľností sa zaoberá Úrad boja proti organizovanej kriminalite.