SIS nezaznamenala v roku 2021 bezprostrednú teroristickú hrozbu pre SR

Bratislava 24. júna (TASR) – Slovenská informačná služba (SIS) vlani nezaznamenala bezprostrednú teroristickú hrozbu pre SR a jej obyvateľov. Najmä pre situáciu v iných členských štátoch EÚ však stále platil druhý (zvýšený) stupeň teroristického ohrozenia. Nebol zaznamenaný žiadny prípad vycestovania slovenského občana do konfliktných zón. Vyplýva to z neutajovanej verzie Správy o činnosti SIS za rok 2021.



"Rovnako neboli zaznamenané ani prípady, v ktorých by sa rizikové osoby z týchto zón po svojom návrate do Európy usadili na našom území," priblížili. Potrebu vyhodnotenia potenciálnej teroristickej hrozby pre západné krajiny vyvolala ofenzíva hnutia Taliban a následné prevzatie vlády v Afganistane.



SR sa vývoj situácie v Afganistane po opätovnom prevzatí moci Talibanom týkal napríklad v spojitosti s dlhodobým projektom výcviku viacerých príslušníkov afganskej armády na našom území. "Afganskí piloti a technici boli na konci októbra 2021 presunutí repatriačným letom zo SR do USA," podotkli.



SIS zaznamenala na internete videonahrávku zahraničnej neziskovej organizácie Muslim Convert Stories, ktorá kritizovala legislatívne postavenie islamu v SR a údajne diskriminujúce podmienky pri uplatňovaní náboženských práv tu žijúcich moslimov. "SR bola vo videonahrávke prezentovaná ako krajina, v ktorej sa napriek existencii moslimskej menšiny nenachádza ani jedna mešita a islam nepatrí medzi oficiálne štátom registrované cirkvi a náboženské spoločenstvá," uviedla informačná služba vo svojej správe.



Najvyššie riziko pre európske štáty v hodnotenom období naďalej predstavovali samoradikalizovaní individuálni aktéri, islamisti inšpirovaní džihádistickou propagandou, prívrženci medzinárodných teroristických skupín alebo s nimi ideologicky spriaznené osoby pôsobiace v Európe. "Osobitne organizácie Daesh (tzv. Islamský štát) a taktiež radikalizovaní navrátilci z konfliktných oblastí," dodala SIS s tým, že priebežne analyzovala aktivity aj ďalších globálnych teroristických skupín.