SIS plánuje vybudovať nové sídlo s centralizovanou ochranou
Okrem toho plánuje tajná služba obnovu materiálno-technického vybavenia a modernizáciu pracovného prostredia.
Autor TASR
Bratislava 8. novembra (TASR) - Slovenská informačná služba (SIS) plánuje vybudovať svoje nové sídlo. Sľubuje si od neho lepšiu centralizovanú ochranu. Vyplýva to zo Stratégie rozvoja SIS 2025 - 2032, ktorú služba zverejnila.
„Navrhované riešenie zahŕňa vytvorenie komplexu s bezpečnostne upravenými priestormi podliehajúcimi špeciálnemu režimu. Takýto objekt by priniesol priaznivý ekonomický dosah, najmä v oblasti znižovania výdavkov na prevádzku, zabezpečenie infraštruktúry a ochranu utajovaných skutočností. Nové priestory by výrazne posilnili ochranu pred únikom informácií a zároveň zefektívnili správu a prevádzku IT systémov v rámci celej služby,“ uvádza sa v dokumente.
Okrem toho plánuje tajná služba obnovu materiálno-technického vybavenia a modernizáciu pracovného prostredia. Okrem iného chce výrazne obmeniť svoj vozový park a zrekonštruovať údržbové stredisko.
„Aktualizácia technického vybavenia a zlepšenie infraštruktúry SIS sú nevyhnutné na zaistenie pohotovej, spoľahlivej a flexibilnej činnosti pri plnení úloh. Nové dopravné prostriedky s modernými technológiami zvyšujú úroveň ochrany a zároveň umožňujú diskrétnejšie a efektívnejšie zásahy v meniacej sa bezpečnostnej situácii. Tieto opatrenia prinesú úsporu nákladov, zlepšia pracovné podmienky a prispejú k celkovému zvýšeniu funkčnosti a pripravenosti príslušníkov Slovenskej informačnej služby,“ napísala tajná služba.
