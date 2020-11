SIS pozorne sleduje situáciu, ktorá nastala po útokoch vo Viedni

Bratislava/Viedeň 3. novembra (TASR) - Slovenská informačná služba (SIS) pozorne sleduje situáciu, ktorá nastala v pondelok po večernom útoku v rakúskej metropole Viedeň.



"Situáciu pozorne sledujeme a sme v kontakte s rakúskymi kolegami a ministerstvom vnútra," uvádza SIS na svojej facebookovej stránke. Pozostalým vyslovila úprimnú sústrasť.



SIS už 31. októbra na svojej stránke uvádzala, že pozorne sleduje aktuálnu bezpečnostnú situáciu v Európe a rastúce napätie, ktoré bolo zaznamenané v súvislosti s násilnými incidentmi moslimských radikálov v uliciach a kostoloch v posledných dňoch v susednom Rakúsku a vo Francúzsku.



V pondelok večer došlo v centre Viedne neďaleko synagógy na ulici Seitenstettengasse a na ďalších piatich miestach k streľbe. Potvrdila to hovorkyňa rakúskeho ministerstva vnútra. Rakúsky minister vnútra Karl Nehammer v telefonickom rozhovore pre stanicu ORF uviedol, že streľba je zrejme teroristickým útokom, do ktorého je zapojených viacero páchateľov. Potvrdení sú zatiaľ dvaja mŕtvi, z toho jeden je páchateľ, a viacero ťažko zranených.



To, či bola cieľom útoku židovská synagóga, sa zatiaľ nedá potvrdiť, uviedla hovorkyňa. Synagóga bola v čase streľby uzavretá.



Svedkovia streľby pre portál OE24 uviedli, že padlo "najmenej 50 výstrelov". Útočníci strieľali z automatických zbraní. Do nemocníc bolo v dôsledku streľby prevezených 15 osôb.