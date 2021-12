SIS: Pre bilaterálnu spoluprácu boli kľúčoví partneri z EÚ a NATO

Bratislava 7. decembra (TASR) - Partneri z členských štátov EÚ a NATO boli vlani kľúčovými subjektmi bilaterálnej spolupráce Slovenskej informačnej služby (SIS) so spravodajskými službami iných štátov. Dôležitým pilierom medzinárodnej bilaterálnej spravodajskej spolupráce bola výmena analytických informácií. Vyplýva to zo správy o činnosti SIS za rok 2020.



Spoluprácu s partnerskými spravodajskými službami v tomto roku výrazným spôsobom ovplyvnila pandémia ochorenia COVID-19. Reštrikcie týkajúce sa cestovania, ako aj fyzického stretávania zaviedli všetky partnerské služby SIS.



Multilaterálna spolupráca sa v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 zamerala najmä na udržiavanie bežnej agendy formou výmeny informácií prostredníctvom komunikačných systémov a na zabezpečovanie účasti expertov a najvyššieho vedenia SIS na odborných multilaterálnych stretnutiach realizovaných formou videokonferencií. V oblasti kybernetickej bezpečnosti bola prioritne zameraná na problematiku bezpečnosti sietí 5G.



Na bilaterálnej úrovni SIS spolupracuje alebo má kontakty s viac ako 100 partnerskými spravodajskými službami z celého sveta, pričom trend posledných rokov je podľa správy stúpajúci. "Vytvorenie komunikačných kanálov či bodov kontaktu aj so spravodajskými službami štátov, ktoré sú SR geograficky vzdialené, má význam najmä v prípadoch neočakávaných kríz alebo ohrození záujmov SR alebo jej občanov v zahraničí," ozrejmila SIS.



V minulom roku prebiehala medzinárodná bilaterálna spolupráca aj vo viacerých operatívnych oblastiach, spoločných cvičeniach a projektoch. "Najvýznamnejším prejavom dlhodobo budovanej dôvery medzi partnerskými službami je participácia SIS na viacerých spoločných spravodajských operáciách," uvádza v správe SIS.