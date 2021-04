SIS prijala pre činnosť ruských služieb v Česku nevyhnutné opatrenia

Bratislava 18. apríla (TASR) - Slovenská informačná služba (SIS) prijala v súvislosti s informáciami o nepriateľských činnostiach ruských služieb v Českej republike nevyhnutné opatrenia. Získané poznatky priebežne odstupuje zákonným príjemcom. Úzko spolupracuje s partnerskými službami iných štátov. Zároveň sa SIS stotožňuje so stanoviskom slovenského rezortu diplomacie. TASR o tom informovala hovorkyňa SIS Zuzana Morávková.



SIS pripomína, že v súvislosti s aktivitami cudzích spravodajských služieb už v minulosti zvýšila kontraspravodajskú ochranu záujmov SR. "To napríklad viedlo k vyhosteniu troch ruských diplomatov v minulom roku. Činnosť cudzích spravodajských služieb Slovenská informačná služba neustále monitoruje aj v súčasnosti," ozrejmila hovorkyňa.



Šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok (nominant SaS) tlmočil českému ministrovi zahraničných vecí Janovi Hamáčkovi podporu pre diplomatické kroky a všetky opatrenia na zaručenie bezpečnosti občanov Českej republiky. "Tieto udalosti potvrdzujú dlhodobé zistenia našich spravodajských služieb, že aj naše krajiny sú cieľom operácií zameraných proti ich bezpečnosti a stabilite," uviedol Korčok.



Český premiér Andrej Babiš a Hamáček v sobotu (17. 4.) večer oznámili, že Česká republika vyhostí 18 pracovníkov ruskej ambasády v Prahe, ktorí boli identifikovaní ako dôstojníci tajných služieb. Na opustenie ČR dostali 48 hodín. Vyhostenie súvisí s výbuchom muničných skladov vo Vrběticiach v roku 2014, do ktorého boli zrejme zapojení ruskí agenti.