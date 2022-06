SIS: Ruské hybridné aktivity sa na Slovensku vlani zintenzívnili

Bratislava 22. júna (TASR) – Hybridné aktivity Ruskej federácie sa v informačnej, spravodajskej, spoločenskej a kultúrnej sfére vlani na Slovensku zintenzívnili. Ich cieľom bolo vytváranie tlaku na ovplyvňovanie politických rozhodnutí o strategických otázkach, systematické prehlbovanie rozporov vo vnútrospoločenskom diskurze či šírenie propagandy. Tiež prenikanie do štátneho aparátu. Vyplýva to zo Správy o činnosti SIS za rok 2021.



"V informačnej a spoločenskej doméne Ruská federácia pokračovala v podpore šírenia prokremeľských naratívov a udržiavania obrazu dôležitosti Ruskej federácie pre zachovanie mieru a bezpečnosti v Európe a aj v samotnej SR," podotkli v správe SIS. Vyplýva z nej, že sa Rusko opieralo najmä o historický naratív, ktorý plynule prechádzal do kritiky postojov a aktivít EÚ či NATO a apeloval na historickú, kultúrnu a národnostnú spriaznenosť slovenského a ruského národa.



Ruské veľvyslanectvo zároveň zintenzívnilo svoje oficiálne on-line informačné aktivity zamerané predovšetkým na budovanie priaznivého obrazu o Ruskej federácii v podvedomí slovenskej verejnosti. "Dôležitým aspektom mediálnej komunikácie bola v prvej polovici roka 2021 prezentácia úspechov Ruskej federácie pri dodávkach vakcíny Sputnik V na globálne trhy," priblížili.



Počas roka 2021 pokračovalo aj hybridné a vplyvové pôsobenie Číny v SR. Viditeľnosť a intenzita informačných aktivít vo verejnom priestore sa však v porovnaní s rokom 2020 znížila. Pôsobenie sa zameriavalo najmä na oblasť vedy, technológií a inovácií. "Zvyšuje sa tak riziko priemyselnej špionáže alebo prieniku čínskej propagandy do najprestížnejších vzdelávacích inštitúcií v SR," uviedla SIS.



Zo správy tiež vyplýva, že domáca dezinformačná scéna bola roztrieštená a neschopná kreovať nové nosné témy. Jej subjekty "môžu byť cielene využívané aj zo strany externých štátnych aktérov, napríklad na realizáciu vplyvových kampaní v SR".