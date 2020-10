SIS: Ruské zdroje diskreditovali EÚ a NATO cez tzv. alternatívne médiá

Bratislava 1. októbra (TASR) - Slovensko ako člen EÚ i NATO čelilo v minulom roku kampaniam na diskreditáciu týchto zoskupení. Primárnym zdrojom kampaní boli ruské oficiálne médiá či štátne inštitúcie, ich posolstvá preberali u nás proruské občianske organizácie i tzv. alternatívne médiá. Uvádza to Slovenská informačná služba (SIS) v správe o činnosti za rok 2019. SIS sa sústredila aj na aktivity Číny súvisiace najmä s vyžadovaním dodržiavania politiky jednej Číny a vytvárania pozitívneho obrazu o krajine.



SR čelila v minulom roku najmä vplyvovým kampaniam cudzích mocností s cieľom rozvracať jednotu či obranyschopnosť EÚ a NATO. "Zahraniční aktéri sa zameriavali na ovplyvnenie elít, odbornej verejnosti a obyvateľstva so zámerom vyvolávať nedôveru v uvedené medzinárodné organizácie a spochybňovať ochotu spojencov napĺňať záväzok solidarity vyplývajúci z členstva v týchto organizáciách," píše sa v správe.



Hlavnými šíriteľmi proruských naratívov na Slovensku boli podľa SIS proruské občianske organizácie a skupiny na sociálnych sieťach, ruské spravodajské médiá vrátane ich zahraničných pobočiek a tzv. alternatívne médiá. "Obdobne ako v predošlom období ruská propaganda do veľkej miery zneužívala proruských sympatizantov, ktorí z vlastného presvedčenia nekriticky preberali a ďalej šírili tieto posolstvá," konštatuje SIS.



SIS zaznamenala aj využívanie čínskej diaspóry a lokálnych médií na propagandistické účely. Tieto aktivity boli úzko prepojené na čínske spravodajské služby. "Všeobecne možno konštatovať, že Komunistická strana Číny využíva na svoje operácie v zahraničí rozsiahly aparát organizácií. Ich úlohou je vytváranie pozitívneho obrazu o Číne a jej politickom zriadení, ako aj aktívne ovplyvňovanie verejnej a odbornej mienky v krajinách, kde má čínske komunistické vedenie politické, ekonomické alebo bezpečnostné záujmy," uvádza sa v správe.



SIS bola tiež v roku 2019 súčasťou pracovnej skupiny na vypracovanie koordinovaného mechanizmu na boj proti dezinformáciám. Participovala aj na boji proti hybridným hrozbám na úrovni EÚ a NATO. Informačne podporovala príslušné štruktúry zodpovedné za vyhodnocovanie a analýzu nepriateľských hybridných aktivít.