SIS v roku 2019 nezaznamenala výraznejšie zmeny v nelegálnej migrácii

Bratislava 10. októbra (TASR) - Slovenská informačná služba (SIS) v minulom roku nezaznamenala výraznejšie zmeny v intenzite nelegálnej migrácie na území Slovenska. Konštatuje to vo výročnej správe o činnosti SIS. Služba upozornila na pretrvávajúce snahy občanov z tretích krajín o zneužitie legálnych spôsobov vstupu na územie SR. SIS tiež poukázala na aktivity občanov, ktorí sa snažili legalizovať pobyty cudzincov na Slovensku.



Činnosť niektorých slovenských občanov a cudzincov s povoleným pobytom na území SR spočívala podľa SIS najmä v účelovom masovom zakladaní obchodných spoločností, vystavovaní pozvaní pre cudzincov a v zabezpečovaní fiktívnych potvrdení o vysokoškolskom štúdiu na Slovensku.



SIS v minulom roku mapovala aj činnosť prevádzačských skupín na využívaných trasách nelegálnych prechodov cez štátnu hranicu SR s Ukrajinou. Celkový počet nelegálnych migrantov, ktorým sa podarilo preniknúť na územie štátov EÚ, podľa služby už niekoľko rokov stagnuje a ani v roku 2019 nedošlo k jeho nárastu. SIS pripomína, že je to aj vďaka viacerým prijatým opatreniam.



V oblasti nelegálnej migrácie do EÚ sa v minulom roku najvýraznejší migračný tlak presunul zo západného do východného Stredomoria, predovšetkým na Grécko, čo sa následne prejavilo aj nárastom tranzitu nelegálnych migrantov cez región Balkánu, konštatuje SIS. "Na presun cez tento región nelegálni migranti využívali tradičnú balkánsku migračnú trasu, ale paralelne veľmi intenzívne aj tzv. novú balkánsku migračnú trasu vedúcu cez Bosnu a Hercegovinu a štáty strednej Európy," priblížili v správe.



SIS v reakcii na dianie vo východnom Stredomorí upozornila na bezpečnostné riziká vysokého počtu nelegálnych migrantov a utečencov kumulujúcich sa v Turecku aj Grécku podnecovaných mobilizačnými aktivitami organizátorov medzinárodnej nelegálnej migrácie. SIS tiež poukázala na riziko zvýšenia počtu Sýrčanov smerujúcich do Európy cez región Balkánu v dôsledku spustenia tureckej vojenskej operácie na severovýchode Sýrie v októbri 2019 a ofenzívy sýrskej armády v provincii Idlib.



V roku 2019 SIS zároveň získala informácie o tom, že sa zaznamenal nový "modus operandi" zneužitia schengenských víz na umožnenie vstupu do vybraných cieľových krajín EÚ.