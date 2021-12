SIS v roku 2020 zaznamenala rozsiahle siete daňových podvodov

Bratislava 5. decembra (TASR) - V rámci problematiky daňových podvodov získavala v roku 2020 Slovenská informačná služba (SIS) informácie o rozsiahlych sieťach daňových subjektov zapojených do páchania ekonomickej trestnej činnosti poškodzujúcej štátny rozpočet SR. Vyplýva to zo správy činnosti SIS za minulý rok.



"Zaznamenané boli napríklad aktivity organizovanej skupiny riadenej podnikateľom z východného Slovenska, ktorá dlhodobo páchala rozsiahle daňové podvody s využitím početných spolupracujúcich obchodných spoločností," konštatuje správa. Organizátori podvodov využívali na zakladanie nových daňových subjektov tzv. "biele kone", ktorými boli Slováci aj cudzí štátni príslušníci. Na založenie obchodných spoločností a bankových účtov, na ktoré boli následne vyplácané nadmerné odpočty DPH, skupina využívala aj sfalšované zahraničné občianske preukazy.



Tajná služba získala tiež poznatky o ovplyvňovaní daňových kontrol zo strany vysokopostaveného funkcionára Finančnej správy SR, ktorý je v súčasnosti trestne stíhaný. "Zmanipulované daňové kontroly boli realizované v súvislosti s podozrením na neoprávnené uplatňovanie nadmerných odpočtov DPH. Týkali sa aj spoločnosti, v ktorej bol predmetný funkcionár tichým spoločníkom. Spoločnosť pôsobila v skupine firiem, ktoré si reťazovo fakturovali dodávky fiktívnych služieb a požadovali vyplatenie nadmerných odpočtov DPH," informuje správa.



V súvislosti s problematikou legalizácie príjmov z trestnej činnosti boli príjemcom odstúpené informácie o podozrivom rozhodnutí súdu. Týkalo sa prepadnutia vecí nadobudnutých z prostriedkov získaných trestnou činnosťou odsúdeného daňového podvodníka, ako aj poznatky o pravdepodobne zámernom nevykonaní predmetného súdneho rozhodnutia.



SIS podľa správy odstúpila príslušným štátnym orgánom aj poznatky o podnikateľovi, ktorý páchal rozsiahlu ekonomickú trestnú činnosť súvisiacu s podvodným čerpaním eurofondov na poľnohospodárske činnosti a nákup poľnohospodárskych technológií. Súbežne s touto činnosťou dochádzalo podľa SIS k daňovým podvodom súvisiacim s fiktívnymi fakturáciami tovarov.



Tajná služba informovala príjemcov aj o daňových podvodoch páchaných podnikateľom prostredníctvom fiktívneho intrakomunitárneho dodania tovaru do iných členských krajín EÚ. "Tovar však bol reálne predávaný na území SR za nižšie ceny, ako má konkurencia, bez odvedenia príslušných daní," uviedla v správe tajná služba.