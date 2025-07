Slováci cestujúci do Thajska, pozor: SIS varuje pred hrozbou útokov

Bratislava 18. júla (TASR) - V Thajsku je dlhodobo zvýšené riziko teroristických útokov. V súčasnosti je bezpečnostná situácia stabilná, no napriek tomu platia v krajine prísnejšie opatrenia. Na sociálnej sieti na to upozornila Slovenská informačná služba (SIS).



Primárnou turistickou destináciou je hlavné mesto Bangkok, ale aj turistické oblasti stredného a južného Thajska. „Práve tu sa nachádza najviac turistov, ktorí sa koncentrujú na veľkých centrálnych miestach, a tie bývajú spravidla terčom akýchkoľvek útokov,“ uviedla SIS.



Do Pattani, Yaly, Narathiwatu a južnej provincie Songkhla informačná služba neodporúča cestovať. Dôvodom je, že tam dochádza k zrážkam thajských bezpečnostných zložiek s radikálnymi skupinami. Takmer na celom území týchto provincií platí stanné právo, priblížila.



„Thajské ostrovy ako Koh Samui, Phuket, Koh Lipe či Koh Tao sú medzi Slovákmi veľmi obľúbené a sú relatívne bezpečné, no stále platí, že obozretnosti nikdy nie je dosť,“ skonštatovala SIS.