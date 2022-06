SIS vlani zaznamenala podozrenia z korupcie v polícii i štátnej správe

Bratislava 27. júna (TASR) - Slovenská informačná služba (SIS) v roku 2021 zaznamenala podozrenia z korupcie v polícii, miestnej samospráve aj v štátnej správe. Vyplýva to zo Správy o činnosti SIS za rok 2021.



Niektorí policajti podľa SIS údajne za úplatok kryli, respektíve prehliadali trestnú činnosť a poskytovali utajované informácie neoprávneným osobám, najmä členom podsvetia. Zákonných príjemcov preto informovala o podozreniach z korupčného správania a zneužívania právomoci verejného činiteľa.



Prípady korupcie zaznamenala SIS aj v prostredí miestnej samosprávy. Jej predstavitelia v niektorých prípadoch zneužívali svoju funkciu na ovplyvňovanie rozhodovacích procesov na im podriadených úradoch so zámerom vlastného obohatenia alebo zaistenia nenáležitých výhod pre im spriaznené osoby.



V rámci odhaľovania ekonomickej kriminality získala informácie o trestne stíhanom podnikateľovi, ktorý na krytie svojej trestnej činnosti využíval rozsiahlu sieť kontaktov vrátane sudcov a komerčných právnikov pracujúcich pre štátne inštitúcie.



V oblasti zdravotníctva zaevidovala SIS podozrenia týkajúce sa netransparentných a klientelistických aktivít viacerých funkcionárov štátnej správy, ktorí porušovali povinnosti pri správe cudzieho majetku.



"Služba zákonných príjemcov informovala o aktivitách občianskeho združenia, ktoré napáda investičné zámery na celom území SR a účelovo zdržiava povoľovacie procesy na výstavbu rôznych objektov s cieľom získať finančný príspevok od stavebníkov, respektíve investorov," píše sa ďalej v správe.



Viacerí štátni zamestnanci chceli podľa SIS dosiahnuť osobný prospech v súvislosti s podnikateľskými aktivitami v oblasti odpadového hospodárstva.



Služba tiež zistila, že vysokí predstavitelia jednej z miestnych samospráv za úplatky dlhodobo zabezpečovali predaj mestských bytov do súkromného vlastníctva za neprimerane nízke ceny.