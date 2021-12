SIS:Pravicoví extrémisti sa snažili posilniť vplyv i cez voľby do NRSR

Na archívnej snímke účastníci protestu proti očkovaniu a vláde SR pred Prezidentským palácom 1. septembra 2021 v Bratislave. Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 3. decembra (TASR) - Predstavitelia slovenskej pravicovo-extrémistickej scény sa vlani snažili posilniť svoj vplyv prostredníctvom účasti vo voľbách do Národnej rady (NR) SR. K hlavným témam ich predvolebnej kampane patrili rómska problematika a kritika EÚ v súvislosti s migráciou. V druhom štvrťroku sa zamerali na spochybňovanie vážnosti ochorenia COVID-19, popieranie existencie pandémie a kritiku protipandemických opatrení. Vyplýva to zo správy o činnosti Slovenskej informačnej služby (SIS) za rok 2020.Rastúca miera napätia v spoločnosti sa transformovala do viacerých nových občianskych iniciatív zameraných na ostrú kritiku protiepidemických opatrení.uvádza v správe SIS.Viaceré z protestov podporili aj predstavitelia pravicovo-extrémistickej scény, ktorí sa podľa SIS touto formou snažili získavať politický kapitál z rastúcej občianskej nespokojnosti. V tejto súvislosti služba upozorňovala na riziko násilných stretov počas verejných protestov a informovala o tendenciách k radikalizácii časti verejnosti, ktoré boli prítomné aj v iných krajinách EÚ.Rastúce napätie v spoločnosti sa prejavilo aj stupňujúcou sa mierou verbálnej agresivity v online priestore. SIS informovala o viacerých prípadoch vyhrážok fyzickým násilím alebo fyzickou likvidáciou voči predstaviteľom vlády SR a poslancom NR SR.Na ľavicovo-extrémistickej scéne SIS zaznamenala kritiku predstaviteľov pravicovo-extrémistickej scény a podporu ochrany životného prostredia a rodovej rovnosti. Prezentovali sa tiež nastoľovaním problematiky legislatívneho zakotvenia reprodukčných práv.uvádza SIS.Služba sa zaoberala aj aktivitami škodlivých sektárskych zoskupení a pseudoreligióznych náboženských spoločenstiev. Zameriavala sa pritom najmä na ich snahy o rozširovanie členskej základne, získavanie finančného profitu a na prenikanie do vzdelávacieho procesu na školách.