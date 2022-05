Síthová: Letné školy budú fungovať podobne ako predchádzajúce roky

Bratislava 31. mája (TASR) – Letné školy, ktoré môžu školáci navštevovať počas prázdnin v júli a auguste, budú fungovať podobne ako v predchádzajúcich dvoch rokoch. Potvrdila to v pondelok (30. 5.) štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Svetlana Síthová.



"Jedinou výnimkou bude, že minulý aj predminulý rok fungovali od druhého júlového týždňa, teraz to bude od prvého júlového týždňa až po koniec augusta," priblížila štátna tajomníčka. Ako doplnila, rezort školstva bude iniciovať, aby sa letné školy realizovali minimálne dva týždne.



Letné školy budú určené podľa Síthovej pre všetky deti s tým, aby sa do nich mohli zapojiť aj žiaci z Ukrajiny. Ako tvrdí, ide "o veľmi dôležitú oblasť sociálnej inklúzie".



Ministerstvo školstva má v nasledujúcich dňoch zverejniť prvé informácie a výzvy na letné školy.