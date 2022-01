Síthová: Na Slovensku sú 2 školy pre žiakov so zrakovým znevýhodnením

Čítanie Braillovho písma, ilustračná snímka. Foto: TASR/Oliver Ondráš

Bratislava 4. januára (TASR) – Na Slovensku sú dve školy pre žiakov so zrakovým znevýhodnením – v Bratislave a Levoči. Tieto školy sú plne vybavené a špecializované na prácu a vzdelávanie žiakov so zrakovým znevýhodnením. Pri príležitosti utorkového Svetového dňa Braillovho písma to na sociálnej sieti uviedla štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Svetlana Síthová.uviedla štátna tajomníčka. Ako ďalej poznamenala, v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu zrakom sa získava 80 až 90 percent všetkých informácií.povedala Síthová. Učenie je podľa nej pre nevidiacich žiakov náročnejšie aj preto, lebo nemôžu vnímať neverbálne časti komunikácie.V týchto dňoch sa pod taktovkou ministerstva školstva a odborníkov pripravuje manuál, ako vytvárať a budovať bezbariérové školy a školské zariadenia.Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska pripomína, že 4. január je Svetovým dňom Braillovho písma. Vyhlásilo ho v roku 2018 Valné zhromaždenie OSN. V tento deň si nevidiaci i slabozrakí pripomínajú narodenie autora slepeckého písma Louisa Brailla.