Síthová: Žiaci s dyslexiou nie sú horší, potrebujú len iný prístup

Bratislava 9. septembra (TASR) - Ľudia s dyslexiou nie sú horší žiaci, potrebujú len iný prístup. Štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ) SR Svetlana Síthová to uviedla pri príležitosti štvrtkového Svetového dňa dyslexie.



"Je dôležité, aby sme deťom vysvetlili, že ich ťažkosti s čítaním nie sú hanba. Intenzívne preto pracujeme na reformách, ktoré uľahčia žiakom s poruchami učenia vzdelávanie a fungovanie v kolektíve spolužiakov, ale aj v bežnom živote," avizovala Síthová.



Pri žiakovi s dyslexiou je podľa štátnej tajomníčky potrebná trpezlivosť a pozitívny prístup. Základom je podľa nej nájsť spôsob, aby sa žiak čítania nebál a vybudoval si k nemu pozitívny vzťah.



Učitelia by podľa nej mali žiakom-dyslektikom dopriať viac času na písomné úlohy a tiež testy. Preferované je ústne preskúšanie alebo zvukové nahrávky. Používať by sa v školách tiež mali špeciálne pomôcky či didaktické hry. Veľmi dôležitá je aj spolupráca učiteľov a rodičov.



Ľudia s dyslexiou majú ťažkosti dekódovať text a pochopiť prečítané. Problémy im robí zapamätať si tvar písmena, ťažko ich spájajú do slabík a slabiky do slov. Učenie im komplikuje aj oslabená sluchová a vizuálna pamäť. Namáhavé čítanie ich rýchlejšie vyčerpá a často ho sprevádza aj horšie sústredenie.