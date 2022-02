Síthová: Poradniam pri zmene v sieti pomôžu príručky z dielne rezortu

Bratislava 4. februára (TASR) - Koniec nekonečného navštevovania rôznych poradní pri hľadaní pomoci pre svoje dieťa je cieľom reformy poradenského systému, ktorá má vytvoriť jednotný a prehľadný systém poradní podľa potrieb žiaka. Vytvorené budú dva typy poradní. Poradenské zariadenia preto musia požiadať do konca marca o zmenu v sieti. Oprieť sa pri tom môžu o príručky pre zriaďovateľov centier, ktoré im krok po kroku pomôžu prejsť zmenou. Návody pripravil rezort školstva v spolupráci s Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie. TASR o tom informoval odbor komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.



Reforma systému poradní je súčasťou schválenej novely školského zákona. Na základe nej budú v systéme pomoci pôsobiť dva typy poradenských zariadení. Centrá poradenstva a prevencie (CPP) budú zabezpečovať odborné činnosti pre všetky deti a žiakov a ich zákonných zástupcov bez rozdielu. "V praxi to znamená, že rodič sa nemusí rozhodovať, ktorý typ poradne vyhľadá so svojím dieťaťom na základe ťažkostí a diagnózy jeho dieťaťa," vysvetlila Svetlana Síthová, štátna tajomníčka pre národnostné školstvo, inkluzívne a celoživotné vzdelávanie.



Špecializované centrá poradenstva a prevencie (ŠCPP) budú zamerané na jeden druh zdravotného postihnutia, teda na vysoko odbornú činnosť vo formáte takzvaných špecializovaných kliník.



Poradenské zariadenia môžu posielať na ministerstvo školstva žiadosti o zmenu v sieti do 31. marca. V žiadosti si zvolia, akým typom poradne sa od 1. januára 2023 stanú.



Poradniam pri prechode pomáha návod, ktorý obsahuje aj postupy, ako vyplniť formuláre. "Veríme, že vďaka svojmu obsahu a kompaktnej štruktúre budú príručky nápomocné nielen pre zriaďovateľov, ale aj poradenské zariadenia. Prinášame v nich aj odpovede na praktické otázky o transformácii," vysvetlila.



Súčasťou systému poradenstva a prevencie sú aj školské podporné tímy, pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci v školách. Ich činnosť je rozdelená do piatich stupňov podporných úrovní. "Aktuálne sú podporné úrovne jednotlivých stupňov vo vnútrorezortnom pripomienkovaní a následne budú zverejnené na webstránke ministerstva školstva. Budúci týždeň tiež nadviažeme na pravidelné stretnutia so zriaďovateľmi a riaditeľmi zariadení poradenstva a prevencie, ktoré sme spustili už v novembri 2021,“ uzavrela Síthová.