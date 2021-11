Situácia na cestách je prevažne pokojná, miestami sa tvorí poľadovica

Bratislava 25. novembra (TASR) - Situácia na slovenských cestách je prevažne pokojná. Vodiči však v niektorých úsekoch musia rátať s poľadovicou, snehom či hmlou. Upozorňujú na to Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk a Zelená vlna RTVS.



Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné. Cesty I., II. a III. triedy sú väčšinou zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až vlhký. Na cestách Podspády - Tatranská Javorina, Spišská Belá - Spišská Stará Ves, Podspády - štátna hranica Podspády/Jurgów a na cestách III. triedy v obvode Trstená je na vozovkách miestami čerstvý až kašovitý sneh hrúbky od jedného do dvoch centimetrov.



Polícia v Banskej Štiavnici a okolí vyzýva vodičov, aby zbystrili pozornosť a prispôsobili svoju jazdu poveternostným podmienkam. Poľadovica sa tvorí vo viacerých úsekoch na celom Slovensku.



Hmla s viditeľnosťou do 100 metrov sa tvorí v lokalitách Ovčiarsko, Hričovské Podhradie, Horný Hričov, Sverepec, Dolné Kočkovce, Čaňa, Považská Teplá, Bytčica, Považský Chlmec a Predmier.



Horský priechod (HP) Fačkovské sedlo je uzavretý pre vozidlá nad 12 metrov a HP Šútovce pre vozidlá nad desať metrov celkovej dĺžky.