Situácia na horách sa niekoľko dní nezmenila, lavínová hrozba je malá

Liptovský Hrádok 28. apríla (TASR) - V najvyšších polohách Vysokých, Západných a Nízkych Tatier platí už niekoľko dní malé lavínové nebezpečenstvo. Väčšie riziko predstavuje pošmyknutie sa na tvrdom, zľadovatenom svahu. Informoval o tom Filip Kyzek zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby (HZS).



V najvyšších polohách pripadlo počas uplynulého víkendu do desiatich centimetrov nového snehu, ktorý podľa Kyzeka ešte nie je dostatočne zviazaný s tvrdým podkladom. "Ojedinele sa môžu vyskytnúť vetrom nafúkané menšie dosky a vankúše, a to najmä v Tatrách v polohách nad 1900 metrov nad morom. Výnimočne je tu možný zosuv menších lavín a splazov z novšieho mokrého snehu, ktoré však nepredstavujú veľké riziko," priblížil.



Ráno bolo na horách prevažne polooblačno. Oteplilo sa, teplota vzduchu sa pohybovala od mínus dvoch do plus siedmich stupňov Celzia. Fúkal mierny, vo vysokých polohách miestami čerstvý južný až juhozápadný vietor. Súvislejšia snehová pokrývka sa podľa Kyzeka nachádza od výšky asi 1700 metrov nad morom, v Malej a Veľkej Fatre sú už len lokálne snehové polia.