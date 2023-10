Situácia na priechodoch s Maďarskom je pokojná, kontroly sú priebežné

PREČÍTAJTE SI AJ: Na hraniciach s Maďarskom sa vo štvrtok ráno začínajú náhodné kontroly

Bratislava 5. októbra (TASR) - Na 35 kontrolovaných hraničných priechodoch s Maďarskom je situácia pokojná, náhodné kontroly prebiehajú priebežne tak, aby boli zdržania čo najmenšie. TASR o tom informoval tlačový odbor Ministerstva vnútra (MV) SR.Kontroly majú napomôcť zníženiu počtu nelegálnych migrantov, ktorí cez Slovensko tranzitujú do iných štátov Európskej únie. "K 11. hodine zároveň neevidujeme žiadne odopretie vstupu," uviedlo ministerstvo. Cestujúcim odporúča, aby mali pri sebe pre prípad kontroly preukaz totožnosti.Náhodné kontroly sa začali na slovensko-maďarských hraniciach vo štvrtok ráno, potrvajú do 14. októbra. Zamerajú sa najmä na podozrivé vozidlá, snahou bude čo najmenej obmedziť plynulosť premávky.O kontrolách na hranici s Maďarskom rozhodla v stredu (4. 10.) vláda. Náhodné dočasné kontroly na hraniciach so Slovenskom zaviedli Poľsko, Rakúsko a Česko. Majú trvať desať dní.