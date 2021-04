Situácia na Slovensku sa zlepšuje, reprodukčné číslo je stále zvýšené

Bratislava 21. apríla (TASR) - Situácia na Slovensku sa v súvislosti s novým koronavírusom zlepšuje, počet hospitalizovaných klesá. Zároveň rastie počet zaočkovaných. Reprodukčné číslo je však stále mierne zvýšené, no stále sa udržuje pod úrovňou 1. V stredu o tom informoval šéf Inštitútu zdravotných analýz (IZA) Matej Mišík za prítomnosti ministra zdravotníctva SR Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO).



Ako priblížil Mišík, aktuálne je hospitalizovaných 1869 pacientov, kým minulý týždeň to bolo 2456. Klesol aj počet pacientov na umelej pľúcnej ventilácii z 296 na 245 osôb. "Naši zdravotníci sú však stále vo vysokom pracovnom nasadení a stále máme relatívne veľa ľudí na pľúcnej ventilácii," skonštatoval Lengvarský.



Celková zaočkovanosť na Slovensku je 22 percent, druhou dávkou je zaočkovaných osem percent osôb. V zariadeniach sociálnych služieb je prvou dávkou zaočkovaných 86 percent a 60 percent druhou dávkou. Celkovo sa od pondelka (19. 4.) môže krajina riadiť tretím stupňom varovania podľa COVID automatu.



Napriek uvoľňovaniu je podľa Mišíka nevyhnutné dodržiavať základné protiepidemické zásady. Dôležité je naďalej nosiť v interiéri respirátor cez nos a ústa, v interiéri treba veľa vetrať, čas treba tráviť aj vonku na vzduchu. Dôležité je tiež dodržiavať rozstupy. Najlepšou zbraňou je stále vakcinácia. Vyzýva na ostražitosť voči sebe a svojmu okoliu.



Naďalej pokračuje pokles výjazdov k pacientom s novým koronavírusom. Stále viac pacientov sa z nemocníc prepúšťa domov. Do konca budúceho mesiaca by malo podľa Mišíka na Slovensko prísť ďalších 1,5 milióna vakcín. "Dostupnosť vakcín sa tak zvýši," dodal.