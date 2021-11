Cesty sú počas Sviatku všetkých svätých prevažne pokojné

Bratislava 1. novembra (TASR) - Dopravná situácia na slovenských cestách je prevažne pokojná, a to aj napriek zvýšenej mobilite. Vo viacerých úsekoch sledujú situáciu mobilné radary. Výnimkou je horský priechod Šturec, kde pre poľadovicu došlo podľa informácií Stella centra k niekoľkým dopravným nehodám.



Opatrnosť treba zvýšiť na diaľnici D1 za Tunelom Branisko, v smere do Prešova stojí v odstavnom pruhu dodávkové vozidlo bez označenia.



Vodiči musia v úseku Lozorno - Stupava a tiež na diaľnici D2 počítať so zvýšeným pohybom srnčej zveri. Rovnako treba dávať pozor aj v zalesnených úsekoch, kde sa môže pohybovať lesná zver.