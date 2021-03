Situácia s tuberkulózou je na Slovensku stabilizovaná

Vyšné Hágy 24. marca (TASR) – Situácia s výskytom tuberkulózy je na Slovensku stabilizovaná. V roku 2020 sa zaznamenalo 158 prípadov, kým v roku 2019 to bolo 214 prípadov. Najvyšší výskyt ochorenia je v oblasti východného Slovenska, najnižší v Bratislavskom kraji. TASR o tom informoval Ivan Solovič, primár oddelenia pneumológie a ftizeológie Národného ústavu tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie vo Vyšných Hágoch. Verejnosť si v stredu pripomína Svetový deň TBC.



Epidemiologická situácia s tuberkulózou vo väčšine krajín s jej nízkym výskytom sa vyznačuje nízkou mierou prenosu v celkovej populácii a príležitostnými ohniskami, vysvetlil primár. „Vysoká koncentrácia choroby je zaznamenávaná v určitých rizikových skupinách - chudobní ľudia, bezdomovci, migranti, väzni, etnické menšiny a osoby žijúce s HIV infekciou alebo s inými chorobami, osoby s nadmerným užívaním alkoholu, drogovo závislí a iné marginalizované skupiny,“ doplnil.



Hrozbu podľa jeho slov predstavuje cezhraničná migrácia. „V čase zvyšujúcej sa migrácie obyvateľstva nebude TBC natrvalo odstránená v akejkoľvek krajine, pokiaľ nebude eliminovaná v celosvetovom meradle,“ pripomenul.



Poukázal na to, že analýza pre medzinárodnú platformu Stop TB Partnership zistila, že globálna reakcia na pandémiu ochorenia COVID-19 bude mať pravdepodobne drastické následky pre protituberkulózne služby. Odhaduje sa, že by mohlo dôjsť k strate najmenej piatich rokov pokroku v eliminácii tuberkulózy. „Je veľmi dôležité, aby ľudia, ktorí potrebujú liečbu, pokračovali v liečbe počas pandémie, aj keď sa infikujú ochorením COVID-19, aby zvýšili šance na vyliečenie a znížili ďalšie šírenie infekcie tuberkulózy a rozvoj rezistencie na lieky,“ uzavrel Solovič.