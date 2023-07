Situáciu s medveďmi podľa prezidentky netreba podceňovať ani ignorovať

Bratislava 17. júla (TASR) - Situáciu týkajúcu sa stretov ľudí s medveďom hnedým, najmä stratu ich plachosti, netreba podceňovať ani ignorovať. Skonštatovala to prezidentka SR Zuzana Čaputová po pondelkovom stretnutí s ministrom životného prostredia Milanom Chrenkom, na ktorom hovorili aj o tejto téme.



Hlava štátu považuje obavy obyvateľov horských a podhorských oblastí za oprávnené, keďže viaceré stretnutia s medveďom sa končia aj vážnymi zraneniami. "Vzhľadom na citlivosť témy, ktorá je spojená s ochranou zdravia a života našich občanov, je potrebné nájsť súlad a podporu všetkých partnerov v prevencii týchto nepríjemných stretov," poznamenala na sociálnej sieti.



Minister ju podľa jej slov informoval o pripravovaných krátkodobých aj dlhodobých opatreniach, ktoré spolu s vládou predstavia v najbližších dňoch. "V prvom rade pôjde o posilnenie kapacít zásahových tímov, zapojenie polície aj poľovníkov do trasovania a intervencie v prípade, keď medveď začne byť nebezpečný pre ľudské životy a obydlia," priblížila.



V súvislosti so sanáciou starých environmentálnych záťaží ocenila, že Chrenko robí rýchle kroky k naštartovaniu procesu sanácie napríklad vo Vrakuni, ktorá sa môže postupne implementovať s cieľom ochrániť zásoby podzemných vôd na Žitnom ostrove. Potrebné kroky sa podľa nej robia aj v sanácii v Chemku Strážske.



Hovorili aj o tohoročnom pripravovanom klimatickom samite, ktorý je podľa hlavy štátu príležitosťou pre medzinárodné spoločenstvo prediskutovať globálne výzvy, no predovšetkým riešenia zmiernenia klimatických zmien.