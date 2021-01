SLEDUJEME: Situáciu na Slovensku komplikuje sneh, vietor aj poľadovica

Bratislava 25. januára (TASR) - Situáciu najmä na strednom a východnom Slovensku komplikuje sneh, vietor, snehové jazyky a záveje aj poľadovica. Na svojom webe o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý v tejto súvislosti vydal viacero výstrah.



Výstraha prvého stupňa pred snežením platí pre Banskobystrický a Žilinský kraj do obeda. Podľa SHMÚ môže v niektorých okresoch napadnúť aj desať centimetrov nového snehu. Pre Košický a Prešovský kraj platí výstraha druhého stupňa. Napadnúť tu môže až 25 centimetrov nového snehu, čo predstavuje veľké nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, ako dopravu a pohyb osôb.



Výstraha pred vetrom platí pre niektoré okresy Košického kraja do 14.00 h. Meteorológovia očakávajú výskyt vetra, ktorý dosiahne krátkodobo rýchlosť 65 až 85 kilometrov za hodinu a v priemere okolo 45 kilometrov za hodinu.



V Košickom kraji musia tak isto rátať s poľadovicou. Výstraha trvá až do obeda. Jej tvorba predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, akými sú doprava, pohyb osôb, či infraštruktúra.







Pre Košický a Prešovský kraj platí výstraha pred snehovými jazykmi a závejmi až do 18.00 h. Ich tvorba predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity.



Na východe Slovenska meškajú pre zlé počasie vlaky





Počasie komplikuje na východe Slovenska aj vlakovú dopravu. Na sociálnej sieti o tom informuje Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK).



Podľa informácií "ZSSK mimoriadne" mešká osobný vlak zo stanice Strážske do Prešova 95 minút. Regionálny expres z Prešova do Košíc mešká viac ako 20 minút zo stanice Ličartovce. Hodinové meškanie má aj osobný vlak z Margecian do Nálepkova.



Od pondelkového rána je pre spadnutý strom na trati prerušená doprava v úseku Kysak - Malá Lodina.





Pre husté sneženie hlásia hasiči na východe veľa výjazdov



Husté sneženie v pondelok ráno sťažilo dopravu na cestách prešovského kraja. Hasiči od rána zasahujú na viacerých miestach. Pre TASR to potvrdilo operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Prešove.







"Od 6.00 h máme nespočetné množstvo výjazdov k popadaným stromom, k autám, ktoré skončili mimo cesty," priblížil operačný dôstojník s tým, že k 9.00 h malo ísť o škodové udalosti bez ujmy na zdraví obyvateľov.



Podľa jeho ďalších slov je najhoršia situácia v okresoch Vranov nad Topľou, Prešov, Humenné, Snina a v okolí vodnej nádrže Domaša.



Ako informuje na sociálnej sieti prešovské krajské policajné riaditeľstvo, ťažko prejazdné sú najmä kopce a horské priechody. "V úseku diaľnice D1 od Prešova po Hybe je do odvolania v oboch smeroch z dôvodu hustého sneženia znížená rýchlosť na 80 kilometrov za hodinu," dopĺňa.



Vodiči na sociálnych sieťach upozorňujú na neprejazdný úsek medzi mestami Vranov nad Topľou a Strážske z dôvodu popadaných stromov na vozovke. Tie hlásia aj medzi Nižným Hrabovcom a Tovarným, kde je na ceste popadané aj elektrické vedenie. Kolóny sú aj medzi Humenným a Hažínom nad Laborcom, či v obci Víťazovce.



Spoje MHD v Košiciach pre sneženie meškajú



K meškaniam spojov mestskej hromadnej dopravy (MHD) v rozsahu 15 až 20 minút dochádza na cestných komunikáciách v Košiciach z dôvodu snehovej nádielky. Pre TASR to povedala hovorkyňa Dopravného podniku mesta Košice (DPMK) Vladimíra Petrušová s tým, že niektoré linky odklonili.



Spresnila, že linky premávajúce cez Krajský súd smerom na mestské časti Západ a Sídlisko KVP aktuálne premávajú odklonom cez Idanskú ulicu. Z dôvodu poľadovice podľa nej v pondelok ráno evidovali zdržanie MHD aj na Kalinovskej ulici.



Ako ďalej uviedla, v súvislosti s aktuálnym počasím zatiaľ nezaznamenali žiadnu dopravnú nehodu. "Situáciu na cestách nepretržite monitorujeme a v prípade potreby bezodkladne riešime," dodala Petrušová.



Polícia upozorňuje vodičov na husté sneženie v celom Prešovskom kraji



Polícia upozorňuje vodičov , aby boli na cestách opatrní, pre husté sneženie v celom Prešovskom kraji. Ako informuje na sociálnej sieti, na cestách sa vytvára súvislá vrstva kašovitého snehu.



"Z uvedeného dôvodu sú niektoré úseky ciest ťažko prejazdné, hlavne kopce a horské priechody. V úseku diaľnice D1 od Prešova po Hybe je do odvolania v oboch smeroch z dôvodu hustého sneženia znížená rýchlosť na 80 kilometrov za hodinu. Žiadame vodičov o maximálne zvýšenú opatrnosť a zhovievavosť, keďže podľa nami zistených informácii je všetka možná cestárska technika v teréne,“ uvádza polícia.