SIŽP by sa mala transformovať na Inšpekciu životného prostredia SR

Bratislava 21. apríla (TASR) - Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) by sa mala transformovať na Inšpekciu životného prostredia (IŽP) SR. Udiať by sa tak malo v júni 2023. Cieľom je posilnenie jej postavenia, pôsobnosti a právomocí. Vyplýva to z Koncepcie boja proti environmentálnej protiprávnej činnosti "Efektívny boj za zdravé životné prostredie", ktorá je predložená v medzirezortnom pripomienkovom konaní.



Zriadiť by sa mal Kriminálny úrad Inšpekcie životného prostredia a Ústav forenzných expertíz IŽP. Zefektívniť by sa mala prevencia a kontrola znečisťovania. Inšpekcia by sa tiež mala personálne a materiálno-technicky posilniť. Časti kapacít okresných úradov odborov starostlivosti o životné prostredie a enviropolície by sa mali presunúť na IŽP, uvádza ministerstvo životného prostredia v materiáli. Predpokladaný termín je podľa koncepcie september 2023.



Envirorezort predpokladá vytvorenie jednej integrovanej Stráže prírody, a to spojením Stráže prírody, Vodnej stráže a Rybárskej stráže. Posúdiť by sa mala možnosť a vhodnosť integrácie lesnej, poľovníckej a poľnej stráže do Stráže prírody. Cieľom je tiež posúdiť lokality na regionálne rozmiestnenie integrovanej stráže. Zvýšiť by sa podľa materiálu mala jej akcieschopnosť.



Z koncepcie ďalej vyplýva, že ministerstvo životného prostredia chce predefinovať skutkové podstaty trestných činov proti životnému prostrediu. Plánuje zaviesť nový trestný čin marenie výkonu správy životného prostredia.