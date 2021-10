Inšpektori chcú, aby invázne rastliny nerástli tam, kde nemajú

Bratislava 19. októbra (TASR) - Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) chce dosiahnuť, aby invázne druhy rastlín nerástli nikde, kde nemajú. V minulom roku viedla 32 správnych konaní v súvislosti s uložením nápravných opatrení pri inváznych nepôvodných druhoch. Pre TASR to uviedla hovorkyňa SIŽP Tamara Lesná.



"Likvidáciu inváznych druhov rastlín rieši už druhý rok samostatný zákon, čo je dôkazom, že tento problém prerástol do takých rozmerov, ktoré si vyžadujú samostatné systémové riešenie," podotkla Lesná. Priblížila, že ide o zákon o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov, ktorý je účinný od 1. augusta 2019.



Invázne druhy rieši odbor inšpekcie biologickej bezpečnosti SIŽP. Spolupracuje aj so samosprávami. Desiatkam obcí podľa Lesnej úspešne uložil opatrenia na nápravu. Dodala, že im poskytol aj presný návod na to, akým spôsobom zneškodniť rastliny nachádzajúce sa na ich území.



"Odbor sa primárne zameriava na lokality brehov riek, pretože tieto rastliny sa rýchlo šíria vodnými cestami na chránené územia a tak hrozí, že invázne rastliny vytlačia pôvodné," poznamenala Lesná.



SIŽP má za to, že hlavným riešením inváznych druhov je upozorniť na problém miestnych ľudí a usmerniť ich, ako ho vyriešiť. Ak však správca pozemku nevykoná nápravné opatrenia, je mu spravidla uložená pokuta. Fyzická osoba tak môže podľa inšpekcie dostať pokutu do výšky 7500 eur, právnická osoba do 90.000 eur.