Inšpekcia životného prostredia chce opraviť inšpektoráty v 3 mestách

Bratislava 21. októbra (TASR) - Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) chce znížiť energetickú náročnosť svojich inšpektorátov v Žiline, Košiciach a Banskej Bystrici. Na obstaranie preto vyhlásila tendre. Vyplýva to z oznámenia zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).



Odhadovaná hodnota zákazky pre inšpektorát v Žiline je 544.557 eur bez DPH. Ide o budovu s troma podlažiami, podkrovím a suterénom. Podkrovie, prvé a druhé podlažie sú využívané prevažne ako administratívne priestory s kuchynkou a hygienickým zázemím. V suteréne sa nachádzajú skladové priestory, archív a technické miestnosti.



Zákazka na rekonštrukciu inšpektorátu v Košiciach by mala mať hodnotu 565.145 eur bez DPH. Budova má administratívnu časť s dvoma nadzemnými podlažiami a garážami.



Ďalej SIŽP odhaduje opravu inšpektorátu v Banskej Bystrici na 376.908 eur bez DPH. "Objekt pozostáva z administratívnej časti so štyrmi nadzemnými podlažiami a dostavby s dvomi nadzemnými podlažiami," priblížila.



Predmetom zákaziek je obnova budov, predovšetkým zateplenie obvodového plášťa a strechy, výmena rozvodov elektroinštalácie, zhotovenie nového bleskozvodu, výmena osvetlenia či otvorových konštrukcií.