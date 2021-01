SIŽP prikázala zastaviť vypúšťanie odpadových vôd do odkaliska Poša

Bratislava 26. januára (TASR) - Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) vydala príkaz na zastavenie vypúšťania odpadových vôd do odkaliska Poša s okamžitou platnosťou. Urobila tak potom, čo bolo v sobotu (23. 1.) nahlásené mimoriadne zhoršenie vôd v potoku Kyjov na východe Slovenska, ktorý je napájaný vodami z odkaliska. Do neho sa odvádzajú priemyselné vody z bývalého Chemka Strážske. Informoval o tom riaditeľ SIŽP Ján Jenčo na tlačovej konferencii.







Zároveň odvolal riaditeľku Inšpektorátu životného prostredia v Košiciach Angeliku Theinerovú. Na inšpektoráte boli podľa Jenča preukázané viaceré pochybenia a niektorí inšpektori si neuplatňovali pri priestupkoch svoje zákonné povinnosti, ktoré mali viesť k ochrane životného prostredia.







Hneď po nahlásení mimoriadneho zhoršenia vôd v potoku SIŽP bezodkladne vykonala prehliadku. Jenčo priblížil, že nakoľko z kanalizačnej rúry ústiacej do odkaliska nebolo možné bezpečne odobrať vzorky, inšpektori SIŽP sa presunuli do areálu Chemka Strážske. Vzorky odobrali z objektu tzv. bagrovacej stanice, z ktorej sa odpadové vody prečerpávajú do odkaliska Poša.



V pondelok (25. 1.) v súlade s vodným zákonom zvolali pracovnú skupinu na riešenie mimoriadneho znečistenia vôd. Skupina vykonala aj obhliadku bagrovacej stanice i čistiarne odpadových vôd v Chemku Strážske.



Viaceré zistenia z kontrolovaných objektov podľa Jenča nasvedčujú tomu, že v oblasti dochádza k porušeniu environmentálnych predpisov. "Čistiareň odpadových vôd nám nevedela preukázať zákonné nakladanie s kalmi. Zároveň voda, ktorá mala byť určená na vypúšťanie do povrchových tokov, už na prvý pohľad nespĺňala senzorické parametre. Zapáchala po fenoloch, mala výraznú zemitú farbu a nezvyčajne penila," poznamenal šéf inšpektorov.



Pôvodca mimoriadneho znečistenia vôd, spoločnosť TP2, musí prestať vypúšťať odpadové vody z bagrovacej stanice do odkaliska Poša. Musí tiež zabezpečiť akumuláciu odpadových vôd, ktoré pritekajú do bagrovacej stanice a zabezpečí ich zhodnocovanie v súlade so zákonom o vodách. Do 30 dní tiež musí pôvodca predložiť monitoring podzemných vôd odkaliska Poša.



SIŽP momentálne ešte nedisponuje výsledkami odberov zo soboty ani pondelka.