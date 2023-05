SIŽP sa ohradzuje voči tvrdeniam Hlasu-SD o kontrole skládky v Iži

Bratislava 8. mája (TASR) - Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) sa ohradzuje voči tvrdeniam mimoparlamentnej strany Hlas-SD, že nekoná z pokynu ministra životného prostredia. Inšpektorát životného prostredia v Bratislave nevie o podnete v súvislosti s neoprávneným vypúšťaním vody zo skládky v obci Iža prevádzkovateľa Reko Recycling. Inšpekcia na mieste vykonala kontrolu z vlastnej iniciatívy. Pre TASR to uviedol hovorca SIŽP Dávid Vido v reakcii na tvrdenia Hlasu-SD, že skládka porušuje zákon.



SIŽP deklaruje, že sa ako nezávislý odborný kontrolný orgán nenechá zatiahnuť do predvolebnej kampane. "Inšpekcia prešetruje každý jeden podnet vrátane podnetov hociktorej politickej strany," uviedol Vido. "Inšpekcia 18. apríla 2023 vykonala miestnu obhliadku predmetnej skládky v rámci environmentálnej kontroly. Environmentálna kontrola pritom nebola vykonaná z dôvodu podnetu, ale z vlastnej iniciatívy SIŽP," dodal.



Kontrola, ako ani vyšetrovanie nie sú ukončené. Inšpekcia kontroluje aj správnosť odvedenej výšky účelovej finančnej rezervy. V rámci kontroly SIŽP zabezpečila aj odber vzoriek z monitorovacích vrtov pri skládke, aby zistila, či nedochádza k znečisťovaniu podzemných vôd vplyvom skládky. "Skládka nemá naplnenú povolenú kapacitu ani prekročenú povolenú výšku uloženého odpadu," deklaruje inšpekcia, ktorá odmieta tvrdenie, že kontroly sú vykonávané len formálne, keďže súčasťou každej kontroly je aj miestna obhliadka skládky. V uplynulých dvoch rokoch udelila inšpekcia prevádzkovateľovi skládky dve pokuty.



Hlas-SD v stanovisku vyhlásil, že skládka, ktorú spravuje firma dočasne povereného ministra pôdohospodárstva Samuela Vlčana, porušuje viacero zákonov. "Podľa miestnych obyvateľov je skládka tzv. 'presypaná' nad svoju kapacitu, čím zásadne porušuje platné pravidlá. Okrem toho sa nám podarilo získať aj video dokazujúce neoprávnené vypúšťanie vody zo skládky a tento podnet sme postúpili na SIŽP," uviedla hovorkyňa Hlasu-SD Patrícia Medveď Macíková s tým, že inšpekciu riadi envirorezort. "Aj keď malo práve toto ministerstvo nad skládkou vykonávať dohľad a korigovať pochybenia, nestalo sa tak. Kontroly nad touto skládkou boli v posledných troch rokoch skôr formálne ako dôsledné," skonštatovala Medveď Macíková. Hlas-SD to považuje za ďalšie zlyhanie dočasne povereného šéfa envirorezortu Jána Budaja.