SIŽP: Zákon o prevencii znečisťovania prostredia platí už 20 rokov

Bratislava 20. augusta (TASR) - Výzvou a úlohou Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) je presvedčiť a dohliadnuť na priemysel, aby jeho cieľom nebola tvorba zisku na úkor životného prostredia. Skonštatovala to v súvislosti s uplynutím 20 rokov, odkedy nadobudol účinnosť zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia (IPKZ). Patril medzi prioritné oblasti životného prostredia v súvislosti so vstupom do Európskej únie.



"Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania je súbor opatrení, ktoré sa uplatňujú pre veľké priemyselné prevádzky. Cieľom týchto opatrení je dosiahnuť čo najvyššiu mieru ochrany životného prostredia prostredníctvom znižovania emisií či už do ovzdušia, vody alebo pôdy. Zároveň sa tieto opatrenia sústreďujú aj na obmedzenie vzniku odpadu, jeho zhodnotenie alebo zneškodnenie," vysvetlila inšpekcia s tým, že odbory integrovaného povoľovania a kontroly sú špecifickou časťou SIŽP a nezameriavajú sa výlučne na kontrolu.



Riaditeľka Inšpektorátu životného prostredia Žilina Mariana Martinková označila za dôležité, aby spoločnosti investovali aj do životného prostredia, a to využívaním moderných technológií a postupov. Pri povoľovacích procesoch sa podľa jej slov snažia v inšpekcii nájsť spokojnosť úradu aj prevádzkovateľa, podčiarkla potrebu komunikácie.



"Jednotlivé prevádzky sú hodnotené z viacerých aspektov. Práca našich inšpektorov spočíva aj v spomínanom dialógu s prevádzkovateľmi. Keď porovnám prevádzky, do ktorých sme začali vstupovať pred rokmi a dnes, tak vidím progres," doplnila vedúca odboru IPKZ z Inšpektorátu životného prostredia Banská Bystrica Mária Petrová.



SIŽP vysvetlila, že integrované povoľovanie je konanie, ktorým sa koordinovane povoľujú a určujú podmienky vykonávania činností v prevádzkach s cieľom zaručiť účinnú integrovanú ochranu zložiek životného prostredia a udržať mieru znečistenia v normách kvality životného prostredia. Inšpekcia je v oblasti IPKZ povoľujúcim orgánom, aj orgánom štátneho dozoru.



"Ak zistíme technologické nedostatky, ktoré majú za následok znečisťovanie životného prostredia, v našej kompetencii je aj rozhodovanie o obmedzení či zastavení prevádzky," priblížila Petrová s tým, že inšpektori musia sledovať výskum a vývoj technológií, ktoré dokážu ochrániť vodu, pôdu a ovzdušie. "Vybudovaním priemyslu na určitú úroveň a realizovanie opatrení, ktoré šetria životné prostredie, je výzva, aby sme to robili aj naďalej, a aby sme prispeli k zavádzaniu takých technológií, ktoré budú šetriť životné prostredie," skonštatovala.