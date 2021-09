SJK podala podnet na vyvlastnenie liečebného domu Machnáč

Na archívnej snímke pohľad na schátraný liečebný dom Machnáč v Trenčianskych Tepliciach 3. decembra 2020. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Na archívnej snímke vizualizácia možnej obnovy liečebného domu Machnáč v Trenčianskych Tepliciach prezentovaná Spoločnosťou Jaromíra Krajcera. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Bratislava 6. septembra (TASR) - Nezisková organizácia Spoločnosť Jaromíra Krejcara (SJK) žiada vyvlastniť národnú kultúrnu pamiatku liečebný dom Machnáč. Ako jej zástupcovia informovali v pondelok na tlačovej konferencii v priestoroch Dvorany Ministerstva kultúry (MK) SR, v záujme ochrany, obnovy a zachovania kultúrneho dedičstva podali v piatok (3. 9.) na Okresný úrad v Trenčíne podnet na vyvlastnenie vo verejnom záujme. Rezort kultúry tento zámer podporil.SJK poukázala na to, že dom je v havarijnom stave po tom, ako ho rôzni majitelia od roku 2002 zanedbávali. Tvrdí, že niekoľkokrát oslovila súčasného majiteľa v snahe dohodnúť sa na odkúpení domu so zámerom jeho pamiatkovej obnovy, no bezvýsledne.Zdôraznila preto, že v niektorých prípadoch ochrana kultúrneho dedičstva stojí nad súkromným vlastníctvom. Organizácia poukázala na to, že pôvodný majiteľ by za budovu dostal zaplatenú takú sumu, akú určí nezávislý súdny znalec.Riaditeľ neziskovej organizácie Martin Zaiček vidí v podnete posledný možný krok na dosiahnutie záchrany tejto národnej kultúrnej pamiatky.uviedol.Aj ministerka kultúry Natália Milanová (OĽANO) tento zámer podporila. Zdôraznila, že vlastníctvo národnej kultúrnej pamiatky zaväzuje majiteľa starať sa o túto vzácnosť.uviedla.Vyzdvihla tiež spoločnú snahu kultúrnej obce, neziskovej organizácie a samosprávy mesta v Trenčianskych Tepliciach zachrániť a obnoviť túto funkcionalistickú stavbu.Návrh podporila aj primátorka mesta Trenčianske Teplice a členka správnej rady neziskovej organizácie Zuzana Frajková Ďurmeková.povedala s tým, že záchrana by obyvateľom a regiónu priniesla úžitok a budúci umelecký, sociálny a ekonomický rozvoj.Predsedníčka správnej rady spoločnosti Bohunka Koklesová verí, že Slovensko cez svoje zriadené orgány, inštitúcie, univerzity a neziskový sektor dospelo do štádia, že je schopné postaviť sa do radu k Holandsku, Nemecku, Fínsku a Českej republike a obnoviť Machnáč ako súčasť svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.Budovu je podľa spoločnosti potrebné bezprostredne staticky zabezpečiť a stabilizovať. Dôležitým krokom je vypracovanie architektonicko-historického výskumu realizovaného za účasti popredných domácich a zahraničných odborníkov. Výskum bude zároveň podkladom pre vypracovanie úradmi akceptovanej metodiky pamiatkovej obnovy objektu.Machnáč je súčasťou oficiálneho programu pre kandidatúru Európskeho hlavného mesta kultúry Trenčín 2026. SJK sa počas pamiatkovej obnovy bude usilovať o zápis Machnáča do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.