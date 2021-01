Samosprávne kraje chcú pomôcť vláde zrýchliť očkovanie

Bratislava 28. januára (TASR) – Samosprávne kraje sú pripravené pomôcť vláde pri zrýchlení procesu očkovania proti ochoreniu COVID-19. Požiadali ministerstvo zdravotníctva, aby proces vakcinácie v území koordinovali kraje. Rozhodnutie má padnúť do troch dní. Informoval o tom predseda SK 8 a Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič po stretnutí šéfov krajov so zástupcami ministerstva zdravotníctva.



"Očkovanie považujeme za kľúč k ukončeniu súčasnej pandémie. Preto sme pripravení poskytnúť plnú súčinnosť vláde s cieľom jeho zrýchlenia," uviedol. Očkovanie chcú kraje dostupné pre všetkých obyvateľov čo najskôr.



"Máme plán, ako ho dostať bližšie k ľuďom, teda mimo nemocníc. Malo by ísť o alternatívu pre starkých, ktorí majú problém prejsť hoci aj pár metrov,“ doplnil Viskupič. Kraje mienia prispieť k informovanosti verejnosti o miestach a spôsobe očkovania a propagovať jeho benefity.



Kraje podľa Viskupiča ponúkli vytvorenie očkovacích tímov zložených z ambulantných lekárov a sestier, aj veľkokapacitné priestory. Imobilných a ťažko pohybujúcich sa obyvateľov regiónov by mohli zaočkovať mobilné očkovacie jednotky priamo v ich domácnostiach.