Komora sestier ocenila prísľub Šaška, apeluje však na zmenu zákona

Bratislava 23. októbra (TASR) - Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) ocenila prísľub ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD) týkajúci sa odmeňovania sestier a pôrodných asistentiek. Potrebné je podľa nej však, aby v tejto súvislosti do konca tohto roka došlo k zmene súčasne platného zákona. TASR o tom informoval viceprezident komory Lukáš Kober.



"Pokiaľ nedôjde, potom ostane verejný prísľub ministra nesplnený a mzdy sestier nedosiahnu avizovaný 9,6 percentný nárast od 1. januára 2025," upozornil Kober. SK SaPA pritom podľa neho rešpektuje aktivity odborových združení pôsobiacich v zdravotníctve smerujúce k tomu, aby bol zákon zmenený tak, aby jeho znenie zodpovedalo zneniu pred schválením konsolidačného balíka.



So znepokojením vníma rozdielny prístup vlády pri úprave rastu miezd lekárov a iných zdravotníckych profesií.



"SaPA je toho názoru, že základné mzdy by mali rásť u všetkých zdravotníckych povolení v rovnakej miere, nakoľko ďalší únik zdravotníckych pracovníkov do zahraničia by znamenal zníženie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti," dodal viceprezident.