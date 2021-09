SK SaPA: Nedostatok zamestnancov v ošetrovateľstve ohrozuje pacientov

Bratislava 8. septembra (TASR) - Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) varuje, že personálna kríza v ošetrovateľstve ohrozuje zdravie, bezpečnosť a životy pacientov. Nedostatok sestier je dlhodobým problémom. V stanovisku na to upozornil riaditeľ kancelárie SK SaPA Lukáš Kober.



"Príčiny odchodu sestier zo systému zdravotnej starostlivosti nie sú len v dôsledku zvyšujúceho sa vekového priemeru sestier a pôrodných asistentiek a ich odchodu do dôchodku. Tisíce sestier odchádzajú pre zlé pracovné podmienky, nízke mzdy a nekvalitné riadenie jednotlivých pracovísk," vymenoval Kober. Pripomenul, že univerzity, ktoré vzdelávajú budúce sestry, nemajú dostatočné finančné prostriedky na to, aby väčším počtom prijatých uchádzačov vykompenzovali odliv pracovných síl v ošetrovateľstve.



Vekový priemer sestier je 47 rokov. SK SaPA registruje stále viac ako 5290 sestier vo veku nad 60 rokov. Ide o sestry, ktoré môžu už teraz využiť možnosť predčasných dôchodkov. "Ak by sme chceli dosiahnuť porovnateľný priemerný počet sestier ako v EÚ, potrebovali by sme 46.000 sestier, reálne však na Slovensku pracuje 31.309 sestier. Chýba teda viac ako 14.000 sestier," dodala Iveta Lazorová, prezidentka SK SaPA.



Z aktuálnych údajov z registra sestier a pôrodných asistentiek vyplýva, že od 1. januára 2021 do 3. septembra 2021 zo systému odišlo 772 sestier a pôrodných asistentiek, 584 sestier požiadalo o pozastavenie registrácie z dôvodu dlhodobého nevykonávania povolania. "Ide o 20-percentný nárast odchodu sestier zo systému oproti tomu istému obdobiu v roku 2020, teda v čase pred začiatkom silnej druhej vlny pandémie," spresnil Kober.



Lazorová pripomenula, že návrh komory na úpravu koeficientov na výpočet základnej mzdy, ktoré by zlepšili finančné ohodnotenie sestier, má minister zdravotníctva na stole. "Musíme však konštatovať, že len slovný prísľub toho, že sa od 1. januára 2022 sestrám mzdy upravia, nestačí. Sestry majú byť motivované a spravodlivo ocenené už dnes," skonštatovala Lazorová.