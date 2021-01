Komora sestier: Sestry pre testovanie môžu chýbať v nemocniciach

Bratislava 12. januára (TASR) – Presun sestier na mobilné odberové miesta (MOM) v rámci celoplošného testovania môže spôsobiť, že budú chýbať v nemocniciach pri lôžkach pacientov či v ambulanciách. TASR o tom v utorok informoval riaditeľ kancelárie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) Lukáš Kober. Pripomenul, že úspech testovania a očkovania proti novému koronavírusu a aj poskytovania zdravotnej starostlivosti závisí od dostatku ľudských zdrojov v systéme zdravotníctva.



"Kroky vlády, ktoré smerujú k opätovným kolám celoplošného testovania, pokladáme za jeden zo spôsobov, ako zistiť aktuálny stav nákazy v populácii, odhaliť prípadné ohniská nákazy, a tak spomaliť šírenie vírusu. Tieto kroky spolu s ďalšími opatreniami, ktoré by sa v žiadnom prípade nemali zmierňovať, predpokladajú, že sa zníži nápor na už teraz preťažený systém zdravotníctva," zdôraznila komora, no poukázala na to, že pre sestry znamená takýto krok ďalšie zaťaženie, čo môže viesť k ich vyčerpaniu, vzniku ochorení, nárastu práceneschopnosti či odchodu ďalších sestier zo systému.



SK SaPA hovorí aj o tom, že prekážkou pri celoplošnom testovaní môžu byť pracovné podmienky zdravotníkov v MOM. "Mínusové teploty v exteriéroch v súčasnom období budú predstavovať ďalšiu záťaž nielen pre zdravotníkov, ale aj pre samotných občanov," doplnila organizácia.



Komora aktuálne eviduje zvýšený počet sestier, ktoré požiadali o zrušenie registrácie z dôvodu odchodu do starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku. Podľa aktuálnych údajov z registra sestier a pôrodných asistentiek za december 2020 SK SaPA zrušila 138 registrácií, 91 sestier požiadalo o pozastavenie registrácie z dôvodu nevykonávania povolania. Za to isté obdobie zaregistrovala 29 nových sestier a dve pôrodné asistentky.



"Tento výrazný nepomer tu máme dlhodobo. Za celý rok 2020 sme zrušili 911 registrácií, 973 registrácií sme pozastavili. Zaregistrovali sme spolu 389 absolventov. Náš systém prichádza o stovky absolventov ročne a stráca skúsené sestry s desiatkami rokov praxe, ktoré odchádzajú pre zlé pracovné podmienky, mzdy a trpia syndrómom vyhorenia," dodala komora sestier.



SK SaPA je stavovskou organizáciou s celoslovenskou pôsobnosťou. Združuje 40.000 sestier a pôrodných asistentiek.