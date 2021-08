Lazorová: Zmena financovania SŠ nevyrieši problém chýbajúcich sestier

Bratislava 16. augusta (TASR) - Desaťtisíce chýbajúcich sestier nenahradí zmena systému financovania stredných škôl, ale vysokých škôl, ktoré majú aktivovaný študijný program ošetrovateľstvo. Prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) Iveta Lazorová to uviedla pre TASR v reakcii na správu Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ).



"V správe NKÚ uvádza často súvislosť nedostatku sestier s počtom študentov na stredných zdravotníckych školách, čo považujeme za zavádzajúce, pretože študijný odbor ošetrovateľstvo, teda povolanie sestry sa dnes študuje prevažne na univerzitách a vysokých školách," upozornila Lazorová.



Komora skonštatovala, že správa vystihla situáciu so zlým manažovaním plánovania ľudských zdrojov v zdravotníctve, na ktorú už dlho upozorňujú. Zároveň však poukazuje na potrebu upresniť špecifikáciu jednotlivých povolaní v zdravotníctve, ako aj zdroje a interpretáciu štatistík, ktoré úrad používal.



Ako zdôraznila Lazorová, nedostatok zdravotníckych pracovníkov v ošetrovateľstve nie je spôsobený iba nevyhovujúcim manažovaním vzdelávania sestier, zdravotníckych asistentov či sanitárov. Odlev pracovníkov podľa nej spôsobuje viacero faktorov, ako sú nedostatočné odmeňovanie, permanentné preťažovanie, ako aj nevyhovujúce pracovné podmienky.



NKÚ SR preveroval nastavenie systému vzdelávania zdravotníckeho personálu v uplynulých troch rokoch. V správe publikovanej 13. augusta konštatoval, že na Slovensku dlhodobo chýbajú zdravotné sestry či ošetrovatelia, no vzdelávacie inštitúcie nevedia aktívne reagovať na požiadavky nemocníc. Systém vzdelávania zdravotníckych pracovníkov je podľa správy kompetenčne zle manažovaný a chýba inštitúcia, ktorá by mala byť jednoznačne zodpovedná za túto verejnú politiku. Tieto problémy sa podpisujú pod to, že pacienti pociťujú nedostatok zdravotných sestier či ošetrovateľov v nemocniciach i ambulanciách.