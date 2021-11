SK8: Kraje kritizujú zásah do rozpočtov bez ich kompenzácie

Bratislava 26. novembra (TASR) - Združenie samosprávnych krajov SK8 kritizuje zásah do rozpočtov bez ich kompenzácie. Najnovším príkladom je úprava financovania verejných, súkromných a cirkevných škôl a školských zariadení. Informoval o tom predseda SK8 a predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič.



Poslanecký návrh novely zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve upravuje financovanie súkromných i cirkevných škôl a školských zariadení. Odstrániť sa má "nerovné postavenie zriaďovateľov týchto škôl v porovnaní so zriaďovateľmi škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a samosprávnych krajov, ak ide o prerozdeľovanie podielových daní".



"S ideou zjednotenia školských jedální a internátov verejných, súkromných a cirkevných zriaďovateľov nemáme problém. Avšak bude to mať negatívny vplyv na rozpočet krajov, ktoré školské zariadenia financujú zo svojich originálnych peňazí," hovorí Viskupič. Je podľa neho neakceptovateľné, že poslanci odsúhlasili zvýšenie výdavkov krajov bez diskusie s SK8 a bez návrhu ich kompenzácie. "Až bizarné je, že pripomienkové konanie uplynulo v deň schválenia poslaneckej novely, pričom jeho vyhodnotenie ešte len prebieha," podotkol Viskupič. Dodal, že zásadné pripomienky uplatnili tri samosprávne kraje – Bratislavský, Trnavský a Žilinský kraj.



Poukazuje ďalej, že samosprávny kraj stráca navrhovanou úpravou možnosť definovať kritériá a podmienky financovania školských internátov a jedální. Tie musí cirkevný a súkromný zriaďovateľ splniť pred uzatvorením zmluvy.



"Vláda, ale aj poslanci opakovane zasahujú samospráve do kompetencií a financovania bez konzultácií a kompenzácií. Na druhej strane neustále očakávajú od miestnej aj krajskej samosprávy podporu a spoluprácu," poznamenal Viskupič.