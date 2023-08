SK8: Kraje požadujú dokončiť reformu verejnej správy

Bratislava 22. augusta (TASR) - Samosprávne kraje Slovenska (SK8) požadujú dokončiť reformu verejnej správy, ale tiež napríklad zaradiť združenie medzi stálych členov Hospodárskej a sociálnej rady SR, tzv. tripartity. O svojich požiadavkách rokovalo združenie s vybranými 11 politickými subjektmi, ktoré by sa mohli po septembrových voľbách dostať do parlamentu. S každým z nich chce podpísať memorandum o spolupráci Samospráva ako partner. Informovali o tom v utorok na brífingu.



"Mať jednoznačných 11 politických záväzkov od 11 politických subjektov prispeje k tomu, aby sme sa navzájom po volebnom období neprekvapovali. A aby mohla regionálna samospráva slúžiť ako partner vlády," skonštatoval predseda SK8 a zároveň predseda Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Jozef Viskupič s tým, že by sa tým mala posilniť spolupráca medzi štátom a samosprávami.



Dokument zahŕňa 24 bodov v deviatich oblastiach regionálneho rozvoja, ktoré jednotlivé krajské samosprávy trápia a radi by ich v najbližších rokoch riešili centrálnou úrovňou, teda vládou SR alebo parlamentom. Vypracovaný bol na základe dlhoročných skúseností vedení krajov, ktoré nechcú byť v ďalšom období opomínané tak, ako to bolo v uplynulých rokoch.







Medzi ďalšími požiadavkami sú z ďalších oblastí rozvoja samospráv, financií, školstva, zdravotníctva, sociálnych služieb, eurofondov, dopravy, cestovného ruchu, kultúry či informatizácie. Požadujú napríklad zazmluvnenie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti zdravotnými poisťovňami či presadenie úhrady preneseného výkonu štátnej moci, ale tiež nárok na príspevok na odkázanosť či nastavenie kategorizácie poskytovania sociálnych služieb. Vyzývajú tiež na čo najskoršie naštartovanie čerpania eurofondov po voľbách. Hovoria aj o zavedení rozšíreného daňového mixu či vytvorení cestného fondu na starostlivosť o cesty II. a III. triedy.



Cieľom samosprávy ako partnera má byť spolupráca a koordinácia aktivít tak, aby priniesla efektívnejší a transparentnejší spôsob rozhodovania. Kraje zároveň deklarujú, že budú naďalej hájiť záujmy regiónov a ich obyvateľov, pričom politické rozhodnutia by mali byť prijímané práve v súlade s ich potrebami a očakávaniami. Kraje chcú taktiež rokovať o prenose prípadných ďalších kompetencií zo štátu na ne, a to aj s určitým finančným krytím.



"Politické subjekty deklarovali záujem o spoluprácu a zároveň prejavili záujem podporiť alebo podpísať memorandum o spolupráci," poznamenal Viskupič. S rokovaní s nimi vyplynuli podľa neho niektoré pripomienky či menšie úpravy, ktoré sa budú zapracovávať. Do konca augusta by chcelo mať združenie SK8 doladené všetky memorandá s jednotlivými politickými stranami a hnutiami, s ktorými rokovalo (Aliancia, Demokrati, Hlas-SD, KDH, OĽANO a priatelia, Progresívne Slovensko, Republika, SaS, Sme rodina, Smer-SD a SNS). Podpísané a zverejnené by mohli byť v prvých septembrových dňoch.